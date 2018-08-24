8月21日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1138.37，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.84。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.23，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.48。



8月21日韩国综合股价指数（KOSPI）以2270.06点收盘，上涨22.18点，涨幅0.99%。科斯达克指数（KOSDAQ）以787.15点收盘，上涨17.37点，涨幅2.26%。



[Photo : KBS News]