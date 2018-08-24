韩政府拟删除《国防白皮书》中“北韩政权和北韩军是我们的敌人”表述

上网: 2018-08-22 09:32:37 翻新: 2018-08-22 13:21:11

韩政府拟删除《国防白皮书》中“北韩政权和北韩军是我们的敌人”表述

韩国国际广播电台报道：韩国政府计划删除每两年发刊的《国防白皮书》中“北韩政权和北韩军是我们的敌人”这一表述。

据分析，韩国政府尊重承诺全面停止一切敌对行为的《板门店宣言》精神，积极落实《板门店宣言》，因而采取上述措施。

多位韩国政府高层官员22日表示，韩国国防部正积极研讨今年下半年发刊的《2018国防白皮书》即删除这一表述，并以“军事威胁”等说法予以取代。

[Photo : KBS News]

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