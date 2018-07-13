首尔4G LTE下载速度亚洲居首

上网: 2018-07-11 14:24:16 翻新: 2018-07-11 14:51:59

首尔4G LTE下载速度亚洲居首

韩国国际广播电台报道：调查显示，首尔的4G LTE下载速度在亚洲主要城市中位居第一。

全球移动网络质量评测机构OpenSignal近日公开了去年3月至5月对亚洲12个主要城市进行调查的结果。数据显示，首尔平均4G下载速度为48.3Mbps，位列榜首。排名第二的是新加坡，速度为47.6Mbps。OpenSignal表示，首尔和新加坡的4G速度为全球领先水平。另外，台北和仰光分别为28.5Mbps和27.2Mbps，位列第三和第四。东京和胡志明为26.4Mbps和25.2Mbps，紧随其后。据悉，仰光和胡志明得以与台北、东京并驾齐驱是因为推出商业4G仅2年，目前用户人数不多，可提供相对较快的速度。香港以16.8Mbps的速度排名第七，但低于世界平均水平16.9Mbps。此外，依次为吉隆坡（14.1Mbps）、马尼拉（11.6Mbps）、曼谷（11.6Mbps）、金边（11.2Mbps）和雅加达（8.8Mbps）。

从上传速度来看，新加坡以15.4Mbps的速度小幅领先于首尔（14.8Mbps）。金边和雅加达均以4.9Mbps的速度垫底，但与新加坡和首尔的差距仅有10Mbps左右。

[Photo : YONHAP News]

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