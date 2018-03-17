文在寅总统前往平昌观看冬残奥会越野滑雪比赛

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅及其夫人金正淑14日上午前往平昌，观看了2018年平昌冬季残奥会越野滑雪比赛，并为包括南北韩运动员在内的参赛选手们加油助威。



当天的越野滑雪比赛有6名韩国选手参加，北韩也有两名应国际残疾人奥运委员会特别邀请参加的健将。



除了文在寅总统伉俪之外，平昌冬季残奥会组委会委员长李熙范、文化体育观光部长官都钟焕、大韩残疾人体育会会长李明浩、青瓦台政策室长张夏成等人也一同观看了比赛。



