文在寅总统前往平昌观看冬残奥会越野滑雪比赛

上网: 2018-03-14 15:42:48 翻新: 2018-03-14 16:09:38

文在寅总统前往平昌观看冬残奥会越野滑雪比赛

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅及其夫人金正淑14日上午前往平昌，观看了2018年平昌冬季残奥会越野滑雪比赛，并为包括南北韩运动员在内的参赛选手们加油助威。

当天的越野滑雪比赛有6名韩国选手参加，北韩也有两名应国际残疾人奥运委员会特别邀请参加的健将。

除了文在寅总统伉俪之外，平昌冬季残奥会组委会委员长李熙范、文化体育观光部长官都钟焕、大韩残疾人体育会会长李明浩、青瓦台政策室长张夏成等人也一同观看了比赛。 

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