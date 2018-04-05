郑泫跃居网球男子单打世界排名第19

韩国国际广播电台报道：韩国网球招牌郑泫成功跻身世界排名前20。



根据2日公布的职业网球联合会（ATP）网球男子单打世界排名显示，郑泫从2周前的第23位跃居第19位。至此，郑泫继印度、泰国和日本选手后，成为第四位进入该项目世界排名前20位的亚洲男子网球选手，也是韩国第一位进入该排名前20位的选手。



郑泫将于23日参加在西班牙巴塞罗那举行的职业网球联合会巴塞罗那网球公开赛。

















