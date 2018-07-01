俄罗斯世界杯：韩国队2:0力克卫冕冠军德国队

韩国国际广播电台报道：俄罗斯世界杯F组最后一轮比赛当地时间27日在俄罗斯喀山竞技场进行，最终韩国队以2:0战胜卫冕冠军德国队。在当天同时进行的同组另一场比赛中，瑞典队以3:0战胜墨西哥队，瑞典和墨西哥分别以小组第一和第二名的成绩晋级16强，而韩国和德国则以小组第三和第四名的成绩遭淘汰。



由申台龙教练率领的韩国国家足球队在本次世界杯赛F组的前两轮比赛中，分别以0:1和1:2负于瑞典队和墨西哥队，但在小组赛最后一轮比赛中，则以2:0战胜世界强队德国队。虽然韩国和德国都获得了3战2负1胜积3分的成绩，但由于韩国队在净胜球上多于德国队，因此位列小组第三名，德国队则位居小组第四名。虽然当天韩国队抱着一丝希望奋力拼搏，力克卫冕冠军德国队，但在同组的另一场比赛中，瑞典队以3：0战胜墨西哥队，至此，瑞典队和墨西哥队均以3战2胜1负积6分的成绩双双小组出线。瑞典因净胜球更多，排名小组第一，墨西哥队排名第二。



在世界杯分组出炉后，卫冕冠军德国队作为一枝独秀几乎是所有球迷的共识。但在F组，德国首战1：2不敌墨西哥后，该小组的各队局势瞬间出现乱象，直到最后一轮，包括韩国队在内的小组四队仍然都有出线机会，这种局面可谓十分罕见。此前分析认为，韩国队以攻进2球以上战胜德国队，而同组的墨西哥队战胜瑞典队，在这种情况下，遭遇两场比赛失利的韩国队则有小组出线晋级16强的希望。



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