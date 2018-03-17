2018平昌冬季残奥会于9日拉开大幕，为期10天的激烈比赛正式打响。来自49个国家和地区的500余名选手参与到本届冬季残奥会中。比赛分为4个雪上项目和2个冰上项目，体育健儿在这六大竞技项目中展现人类拼搏进取的精神。



本届冬季残奥会于3月9日至18日在平昌、江陵和旌善一带举行。大会分为高山滑雪、越野滑雪、冬季两项和单板滑雪4个雪上项目，以及坐式冰球、轮椅冰壶2个冰上项目。其中，高山滑雪、越野滑雪以及冬季两项又根据类型，分为视觉障碍、坐姿和站姿3组进行比赛。坐式冰球则全部由下肢瘫痪的运动员参与。曾在2014年索契冬季残奥会作为表演项目的单板滑雪在本届平昌冬季残奥会被列入正式比赛项目，并分为上肢残障和下肢残障两个等级。轮椅冰壶的比赛则采取男女混合的方式进行。平昌除了举行本届冬季残奥会的开闭幕式外，还进行残疾人冬季两项和越野滑雪两个项目的比赛。江陵则承办冰上所有项目的比赛，而高山滑雪和单板滑雪比赛在旌善激情上演。



残疾人奥林匹克运动会（Paralympic Games）由国际残疾人奥林匹克委员会（IPC）主办，是专为残疾人举行的国际大型综合性运动会，每四年在奥运会主办国举行。最初，残奥会是寓意截瘫的英文“Paraplegia”和奥林匹克“Olympic”的合成词，随着范围扩大至所有身体不便的残疾人，逐渐发展为全球残疾人的体育盛事。残疾人奥林匹克运动始于1948年的英国轮椅比赛，随着1952年荷兰射箭队的加入，最终演变为国际性赛事。首届残奥会于1960年在意大利罗马举行，而首届冬季残奥会则于1976年在瑞典恩舍尔兹维克举行。自1988年首尔奥运会起，形成了奥运会闭幕后直接在奥运主办国举办残奥会的惯例。第5届阿尔贝维尔冬季残奥会于1992年举行，韩国首次派运动员参加。截至2014年索契冬季残奥会，韩国虽连续参加了7届比赛，但未能收获金牌，仅赢得2枚银牌，其中高山滑雪选手韩相敏（音）在2002年盐湖城冬季残奥会上首次摘银，实现韩国奖牌零的突破，而在2010年的温哥华冬季残奥会上，韩国再度获得轮椅冰壶银牌。



韩国运动员本次主场迎战其他国家选手，能否赢得首金令人期待。其中，在越野滑雪和冬季两项中表现出色的申义铉成为夺金热门。申义铉曾于上月举行的“2018芬兰越野滑雪世界杯”中夺冠，预计极有可能在本届冬季残奥会获得金牌。同时，申义铉也努力向冬季两项坐姿组男子12.5公里银牌冲刺。此外，韩国也极有可能在轮椅冰壶比赛中获得奖牌。在冰球比赛中，世界排名第三的韩国与第二位的美国、第九位的捷克和第十位的日本分在一组，因此有机会冲进半决赛，赢得铜牌或更好的成绩。

