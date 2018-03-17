在韩国总统特使团结束访北行程后，青瓦台国家安保室室长郑义溶和国情院院长徐薰两位特使前往美国进行了说明，也取得了丰硕的成果。继南北韩共同商定4月末在板门店韩方一侧“和平之家”举行第三次首脑会谈后，美国总统特朗普与北韩最高领导人金正恩也将于5月底前会面。



郑义溶8日在美国白宫拜会特朗普并举行记者会，称特朗普将于5月底前与金正恩会面。郑义溶还向特朗普转达了金正恩的亲笔信，内容为金正恩承诺韩半岛无核化，且在持续进行对话期间，不再进行核导试验。此外，金正恩还对韩美两国举行例行军事联演表示理解，并盼望早日同特朗普会面。对此，特朗普表示，为实现半岛永久无核化，将于5月底前与金正恩会面。美国白宫发言人桑德斯也表示，特朗普接受了北韩最高领导人的邀请，但会面时间和地点待定。桑德斯还表达了美国对韩半岛无核化的期待，但也强调在此期间，针对北韩的制裁仍会继续。



此前，青瓦台安保室室长郑义溶率领由国情院院长徐薰等组成的特使团于本月5日和6日访问平壤，与北韩最高领导人金正恩会面。郑义溶6日返回韩国后举行记者会，称双方商定4月底在板门店韩方一侧“和平之家”举行第三次首脑会谈。他表示，北韩明确表明了实现韩半岛无核化的意愿，并称若消除对北韩的军事威胁、保障北韩体制安全，则北韩无理由拥核。北韩还明确表示在持续进行对话期间，不再进行核试验和弹道导弹试射等挑衅行为，并承诺不对韩国使用核武器和常规武器。另外，南北韩还决定开通首脑热线，以缓解军事紧张，加强紧密协商。据悉，双方将在第三次首脑会谈前进行首次通话。郑义溶还说，特使团持有北韩向美国政府传达的信息。也就是说，特使团还携有北韩的追加立场，而这个信息已随着郑义溶等人访美交到特朗普手中。



分析认为，北韩核危机已经完全走向对话局面。若4月的南北韩首脑会谈、5月底前的美北首脑会谈成行，将为构建韩半岛永久和平机制打下基础。由此，首脑会谈前的磋商和调整能否顺利进行，也令人期待。



