5日，“第7届韩国地方选举”（又称6.13地方选举）迎来倒计时100天。这是继2014年6.4地方选举后，时隔4年再度举行地方选举，全国将选举产生广域团体长、教育监、基础团体长、广域议员和基础议员等3500余人。



韩国中央选举管理委员会上月13日起受理广域自治团体长以及教育监预备候选人申请登记，从而拉开本届地方选举的大幕。韩国国会5日下午召开全体会议，就包括敲定“6.13地方选举”广域议员选区方案的《公职选举法》修正案进行表决。法定时限原为地方选举6个月前的去年12月13日，但由于朝野各党未能对此达成一致，致修正案迟迟未获通过。中央选举管理委员会本月2日在广域议员选区尚未敲定的情况下，按既定日程受理了预备候选人申请登记。在修正案5日下午顺利通过后，允许候选人选择参选的选区。预备候选人完成申请登记后，可在规定范围内开展发放参选名片、设立竞选办公室等与选举相关的活动。此外，正式候选人登记将从5月24日开始，为期两天。而正式选举活动将从5月31日起进行。



本届地方选举是文在寅政府去年成立后迎来的首次全国范围选举，因此不仅被视为新政府面临的首场“期中考试”，还将为2020年国会议员选举热身。执政党共同民主党若在选举中胜出，将确保国政运营的强大力量。若在野党胜出，则将打破民主党支持率遥遥领先的局面。因此，朝野各党将围绕政局主导权展开激烈竞争。同时，基于中道统合诞生的新党以及随后而来的分裂、重组令四党体制下的地方选举成为舆论关注的焦点。宣扬中道且在去年总统大选中应运而生的国民之党和正党在统合过程中再度分化为正未来党和民主和平党，预计本次地方选举将成为决定两党未来命运的分水岭。



有分析指出，本届选举将是一场激烈且无法预知结果的“战争”。目前，执政党共同民主党拥有较高的支持率。然而，虽看似处于优势，但在地方选举中，很容易产生与政党支持率截然不同的结果。共同民主党期待借文在寅总统的高支持率获得压倒性胜利。作为韩国最大在野党的自由韩国党则谴责政府和执政党在平昌冬奥会期间以“低姿态”应对北韩，并以此引导舆论，对执政党展开攻势。自由韩国党计划以国家安保问题为中心，在目前基础上增加6个广域团体长。正未来党高举改革与保守大旗，拉拢岭南和湖南地区对极端政治对峙感到厌恶的浮动选民。而民主和平党则计划以湖南地区为大本营，与共同民主党展开竞争。

