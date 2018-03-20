韩国前总统李明博14日上午以嫌疑人身份接受检方调查，并于次日清晨结束调查。李明博涉嫌受贿、贪污、滥用职权和违反《总统记录管理法》等，指控嫌疑多达20余项。



14日上午9时22分许，前总统李明博抵达首尔中央地方检察厅，并在接受检方讯问前表示：“因我的个人问题引发国民担扰，感到十分歉疚。我有很多话想说，但已决心缄口不言。”随后，他走入检察厅。李明博曾主张现政府对自己的调查看似“清算积弊”，实则政治报复。检方对李明博的讯问于14日晚11时55分结束，随后李明博与律师对讯问笔录进行核实，耗时约6个半小时，并于次日清晨6时25分离开检察厅。李明博共接受检方长达21小时18分钟的调查，是继去年前总统朴槿惠接受检方21小时30分钟调查后，接受调查时间第二长的前总统。李明博在接受检方讯问时否认了主要指控。众多指控中，最为严重的是涉嫌违反《特别犯罪加重处罚法》，非法收受贿赂达110亿韩元。检方在调查中，将此前国家情报院向青瓦台缴纳的大部分特殊活动经费归为贿款，规模达17.5亿韩元。此前，检方将前青瓦台总务企划官金伯骏逮捕，并将其一并视为李明博收受贿赂案的主犯。同时，检方也将第17届韩国总统大选前的2007年11月至李明博就任总统初期的2009年3月，三星电子向美国律师事务所支付汽车零部件商DAS（大世）500万美元诉讼费用视为贿赂，并视李明博为DAS实际掌权人。此外，李明博还涉嫌收受多项非法资金。根据《特定犯罪加重处罚法》规定，受贿规模超过1亿韩元，可判处无期徒刑或10年以上有期徒刑。而李明博涉嫌滥用职权、妨碍行使权力也是DAS案的核心。在DAS向BBK投资咨询前社长金景俊追回140亿韩元投资款的诉讼中，李明博涉嫌滥用总统权力，让青瓦台和外交部等国家机关介入追回了款项，这被检方视为滥用职权。此外，李明博还涉嫌指示移除在提交国家记录院的相关文件中涉及DAS为“秘密金库”的文件，此举涉嫌违反《总统记录管理法》。



执政党共同民主党认为前总统李明博嫌疑重大，并主张需对其持续否认的指控进行更为严格的调查和处罚。自由韩国党则反驳称，这是执政党瞄准“6·13地方选举”而采取的政治报复。



考虑到案件调查进展迅速，以及4月末南北韩首脑会谈和6月地方选举等重大国政日程在即，检方计划尽早起诉前总统李明博。若案件开庭审理，预计李明博与检方将围绕其否认的主要指控展开激烈争论，尤其是李明博是否确为DAS实际掌权人以及是否受贿等将成为最大争论点。



