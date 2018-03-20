就在韩半岛政局因南北韩首脑会谈和美北首脑会谈临近而迎来转机之际，美国总统特朗普突然撤换国务卿蒂勒森，由中央情报局（CIA）局长迈克·蓬佩奥继任。美国国务卿“换将”将给韩半岛未来走向带来哪些影响，备受关注。





美国总统特朗普13日通过社交软件推特称，中情局局长迈克·蓬佩奥将成为新一任美国国务卿，他将出色工作，感谢雷克斯·蒂勒森的付出。特朗普在发布推特之后举行记者会表示，我与蒂勒森在包括伊朗核协议在内的诸多问题上存在分歧，并称对外政策意见相左是替换蒂勒森的主因。





特朗普想罢免蒂勒森国务卿职务早就有迹可循。据悉，蒂勒森的“美国愿无条件与北韩对话，哪怕谈天气都行”的发言遭到特朗普当面斥责，两人关系急剧恶化，随时更换国务卿的气氛蔓延整个华府。副国务卿史蒂夫·戈德斯坦也因发表“蒂勒森不知被撤职原因”等带有不满情绪的声明而被撤职。至此，美国国务院副国务卿以上职位的高官仅剩约翰·沙利文，这将进一步加重美国政府的外交空白。





被特朗普任命为新国务卿的中情局局长迈克·蓬佩奥是典型的鹰派人物。今年年初，蓬佩奥就表示，北韩或有能力在几个月内使用核导弹袭击美国。即使南北韩以平昌冬奥会为契机开启对话，蓬佩奥也认为北韩研发核武的计划并没有改变。他认为，并没有征兆表明金正恩为威胁美国试图拥核的野心发生战略性变化。蓬佩奥也表示，即使在商议举行南北韩首脑会谈和美北首脑会谈后，美国政府也不会放松制裁或对北韩作出让步，直到北韩方面能够提供完全、可验证且不可逆转的证据，证明其已经停止核导挑衅。虽然各方正走向对话局面，但美国并未改变对北韩的强硬立场。在未来对话过程中，美国或加大对北韩施压。北韩完全且不可逆转的无核化是特朗普的目标，这点蓬佩奥比任何人都清楚。



也有分析认为，在对话局面下，迈克·蓬佩奥比蒂勒森更适合担任国务卿一职。首先，蓬佩奥在对话局面下与韩国国情院院长徐薰持续沟通，将扮演美方联络人的作用。同时，身为谈判家，最重要的便是可以给对方信赖感。从这点考虑，备受信任的蓬佩奥远胜于与特朗普“水火不容”的蒂勒森。



对于美国政府更换国务卿，韩国政府表示，不会影响韩美间对北韩政策等问题的协调。韩国外长康京和称，变化突如其来，但两国其间始终保持紧密协作，未来仍会保持紧密合作。

