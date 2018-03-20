韩国总统府青瓦台13日消息，直属于文在寅总统的政策企划委旗下国民宪法咨询特别委员会已于12日确定修宪建议草案，相关机构负责人当天已汇报给文在寅总统，文在寅总统将以修宪建议草案为基础确定修宪案，并计划21日提交国会。



修宪草案主要包括总统四年连任制、以决选投票方式选举总统、扩大直接民主、加强地方自治等内容。另外，韩国政府认为在国家权力中，需纳入国民抵抗权与公民革命精神，因此在《宪法》序言中写入“5·18光州民主化运动”、“釜马民主抗争”及“6·10民主抗争”等4·19革命后掀起的民主化运动。鉴于发生时间及尚无法进行历史评价，因此政府将去年国民“烛光集会”排除在外。此外，权力结构（政府形态）则采用总统四年连任制。但现行《宪法》第十章128条规定，为改变总统任期等而进行修宪时，对提议修改《宪法》的时任总统不具效力。也就是说，即便文在寅任期内完成修宪，文在寅本人也无法连任总统。修宪草案还添加了以决选投票方式选举总统的制度。现行《宪法》未对决选投票做任何规定。此外，以法律形式确定首都的条款也备受关注。现行《宪法》并没有对首都进行直接规定。韩国政府虽于2003年12月颁布《新行政首都特别法》，决定将行政首都南迁，但由于该法被判违宪，政府迁都计划也一直受阻。若新《宪法》将首都法律化，将失去“首尔是韩国首都”的宪法惯例效力，迁都计划可“起死回生”。同时，修宪草案还强化了地方财政和地方立法等权力，扩大地方分权和自治，并引入国会议员传唤制和国民倡议制，扩大直接民主。



分析认为，考虑到6月13日韩国将进行地方选举以及国会需要60天的修宪案审议时间，文在寅政府将提交修宪案的日期定在21日。

