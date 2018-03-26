因涉嫌贪腐接受检方调查的韩国前总统李明博被法院批捕。至此，李明博成为继全斗焕、卢泰愚和朴槿惠后，韩国宪政史上第4位被逮捕的前总统。



首尔中央地方法院法官朴范锡22日晚11时6分许签发了首尔中央地检申请对前总统李明博的逮捕令。此前，因李明博放弃逮捕审查，法院进行了检方和辩护律师的书面检查。对于签发逮捕令，法院表示，案件中很多部分的事实被遮掩，同时犯罪嫌疑人位高权重，案情重大，有毁证灭据之嫌。法院签发逮捕令后不久，两名检方人员前往李明博私宅实施逮捕。23日零时18分许，李明博被检方押送至首尔东部看守所。



被捕前，李明博通过社交媒体脸谱（Facebook）发布了亲笔信，称自己有“内疚感”，他不怨任何人，觉得一切都是自己的过错。同时，他还表示，担任总统期间对工作竭尽全力，虽努力远离过去的政治陋习、营造廉洁政治，但距离国民的高要求还有一定距离。



逮捕令中对李明博的指控包括受贿、侵吞、逃税、滥用职权等18项罪名。据检方调查，李明博非法收受贿赂达110亿韩元。首先，李明博涉嫌收受国家情报院规模达7亿韩元的特殊活动费。检方5日逮捕了经手特殊活动费的前青瓦台总务企划官金伯骏，将李明博认定为主犯。另外，三星电子向美国律师事务所支付汽车零部件生产商DAS（大世）585万美元诉讼费用也被视为贿赂。此外，李明博还涉嫌收受前友利金融控股会长李八成、大宝（DAEBO）集团、前议员金小南、ABC商社以及能仁禅院的贿赂。另外，检方怀疑李明博于1991年至2007年，通过由其实际掌控的DAS公司筹集339亿韩元的秘密资金，合计侵吞350亿韩元。李明博还涉嫌滥用职权，指示总统府等国家机构帮助DAS在美国打官司。此外，李明博还擅自泄露和隐藏青瓦台文件，涉嫌违反《总统记录管理法》。



检方将在最长20天的时间内，对狱中的李明博进行补充调查和未体现在逮捕令中的其他嫌疑的调查。考虑到身为前总统的李明博的警卫问题，检方正考虑前往看守所进行调查，但已拒绝逮捕审查的李明博也可能拒绝检方的“登门造访”。分析认为，检方预计将在羁押期限截止的4月10日对李明博提起公诉。但也有分析称，地方选举将于6月举行，因选举之战已经展开，为减少对选举产生的影响，检方也有可能提前起诉。

