韩国总统府青瓦台20日至22日三次发布总统文在寅的修宪案内容，主要包括规定总统任期4年可连任、选举年龄降至18周岁及实行决选投票制度、遵循选举比例性原则等。



其中，以权力结构变化最受瞩目。修宪案将总统任期改为4年，可连任1次。青瓦台民政首席秘书曹国在记者会上表示，韩国之所以选择现在的总统5年单任制是因为此前经历了长期军事独裁。如今，韩国国民的民主力量大于政治力量，应该采取4年连任制度。但曹国强调，修宪后，文在寅并不是该条款的适用对象。另外，修宪案进一步缩小和分散总统权力，加强国务总理和国会的权力，并删除总统的“国家元首”称谓。同时，还规定宪法裁判所所长由宪法法官互投产生，缩小人事权限。对于国务总理，修宪案删除“受总统之命”的字句，总理可直接统领各行政机构。此外，总统直属监查院成独立机构，3名监查委员由国会选举产生，加强国会权力。



青瓦台曾在20日和21日公开修宪案序言、基本权、地方分权以及国民主权等内容。修宪案将“釜马抗争”、“5·18光州民主化运动”和“6·10民主抗争”等上世纪70到80年代发生的三次民主化运动写入《宪法》序言。在修宪案的基本权中，承认公务员“劳动三权（团结权、团体交涉权和团体行动权）”，将“勤劳”更改为“劳动”，并明确指出“同工同酬”。同时，修宪案将基本权的主体由国民扩大为人类，但国民经济或国家安全有关的自由权主体仍保持国民不变。在21日的修宪案发布记者会中，最受关注的是明确“土地公共概念”。早在1989年卢泰愚政府时期，韩国曾一度提出“土地公共概念”，但详细内容未在《宪法》中体现，因此部分法律条款被判定违宪。若本次包括“土地公共概念”的修宪案获通过，将有效加强土地开发的利益回收或房地产收入的征税。另外，修宪案还新增首都条款，以法律形式规定首都相关条例，并指明韩国的国政基本方向为地方分权。



但政府单方面发布修宪案引发朝野间的激烈对峙。执政党共同民主党呼吁朝野立即协商，并希望在野党转变态度。韩国最大在野党自由韩国党则表示，政府未经国务会议便发布修宪案是违宪行为，并严厉指责修宪的真实目的是实现“帝王总统制”。正未来党和民主和平党也谴责总统修宪案，并对程序上的违宪因素和分权型总统制等进行讨论。分析认为，有关修宪案的讨论在朝野各执一词的情况下变得愈发艰难。对有声音指责总统修宪案绕开国会，青瓦台表示，这是为了兑现6.13地方选举和修宪案公投同时进行的承诺。

