随着中国国家主席习近平通过修宪取消了“国家主席任期不得超过两届”的规定以及普京在俄罗斯大选中以绝对优势胜出，韩半岛的邻国接连出现“绝对权力”。预计中俄未来将加大对北韩核问题的话语权，对半岛未来局势走向产生巨大影响。



在18日举行的俄罗斯总统大选中，普京以超过77%的得票率遥遥领先其他候选人赢得连任。普京曾于2000年至2008年连续两届担任俄罗斯总统，随后受困于《宪法》中“总统任期不得超过两届”的规定而出任总理，并在2012年的总统选举中获胜，再度掌舵俄罗斯。普京在今年的大选中胜出意味着他将迎来第四个总统任期。2012年，俄罗斯将总统任期由4年延至6年，若包括总理任期，则普京稳坐最高领导人位子足足18年。未来6年，普京仍将握有“绝对权力”，领导俄罗斯。



中国亦是如此。本月举行的全国人民代表大会通过了包括取消限制国家主席任期等在内的修宪案，习近平也获得了2970名人大代表的一致赞同，于17日再度当选国家主席和中央军事委员会主席，开启第二任期。此外，习近平还担任中共中央总书记等10余个职务，成为不折不扣的“国家一把手”，绝对权力握在其手。



普京和习近平二人最大共同点是怀揣强国梦。为实现这一梦想，需集所有权力于一体的领导人思想根深蒂固。中国和俄罗斯为寻求发展，“政治效率”必要性兴起，声浪高于“民主程序”。也就是说，强有力的领导人集权思想正在合理化，因此也衍生出“新极权主义”的说法。不论是普京还是习近平，均以经济发展之名推行强权政治，给国民营造“大国复兴”之梦。



分析认为，随着中俄两国绝对权力登场，未来将更加积极地介入韩半岛局势。普京借合并克里米亚、出兵叙利亚等加快介入国际问题的步伐，以致有人称“没有俄罗斯的同意，任何国际问题都无法解决”，这句话也同样适用于韩半岛。习近平也借由G2构建新型大国关系，与美国展开霸权竞争。尤其是在韩半岛问题上，中国较俄罗斯涉及更多利害关系，因此会积极地介入半岛局势。中国对韩国采取反萨措施便是为将韩半岛纳入自身影响力之下的典型案例。中国和俄罗斯均反对北韩拥核，并呼吁通过外交途径解决问题，但却无法容忍被美国牵着鼻子走。因此，在“强者时代”之下，韩半岛局势变化将与以往截然不同。

