南北韩高级别会谈于3月29日举行，双方商定4月27日举行南北韩首脑会谈。这是2000年6月韩国前总统金大中与时任北韩最高领导人金正日举行首次首脑会谈、2007年10月韩国前总统卢武铉与金正日举行第2次首脑会谈后，南北韩时隔11年再度举行首脑会谈。



南北韩高级别会谈29日当天在板门店北韩一侧统一阁举行，双方代表在会谈结束后发布了包括上述内容的三项协议联合新闻稿。南北韩代表商定4月4日在板门店举行预备性会议，协商与首脑会谈相关的礼宾、警卫和报道等细节工作。双方还将举行通信预备性会议，商讨设置文在寅与金正恩热线等问题，会议时间和地点将在近期敲定。此外，双方还将通过书面形式交流其他事务性工作。



韩方首席代表、统一部长官赵明均在会谈结束后的发布会上表示，南北韩首脑会谈将着重讨论韩半岛无核化、实现韩半岛和平稳定以及促进南北韩关系发展等议题。在本次南北韩高级别会谈上，双方对首脑会谈的议题充分交换了意见。若有必要，将在4月中旬再度举行高级别会谈，继续对首脑会谈议题进行商讨。韩方代表团除赵明均外，还包括统一部次官千海成、青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿。北韩方面则由祖国和平统一委员会（以下简称祖平统）委员长李善权任团长，代表团成员还包括祖平统副委员长田钟秀以及祖平统部长金命一。



韩国总统特使团3月结束访北之行后对外表示，南北韩商定4月底在板门店韩方一侧“和平之家”举行首脑会谈。而本次举行南北韩高级别会谈具体确定了首脑会谈的时间和地点。虽然南北韩正有条不紊地对首脑会谈进行磋商，但问题是本次会谈如何取得实质成果。综合本次南北韩高级别会谈联合新闻稿与赵明均在记者会上发布的结果，双方虽讨论了首脑会谈的议题，但仅对部分议题达成一致。虽然韩方将包括韩半岛无核化、缓解军事紧张在内的维护韩半岛和平稳定以及促进南北韩关系发展等列入首脑会谈议题，但议题并未设限。而最为核心的便是无核化问题，细分为无核化的步骤、方式以及相应的补偿等。无核化是实现韩半岛和平稳定、促进南北韩关系发展的前提。



北韩最高领导人金正恩近日与中国国家主席习近平举行会谈时虽表明了无核化意愿，但也提出了“韩美阶段性、同时性的措施”作为前提条件，这被视为北韩曾一直使用的通过小范围妥协换取支援的“步步为营”战术。而美国方面采取“利比亚式解决模式”的呼声较高，即先实现韩半岛无核化，再对北韩进行补偿。随着美国前常驻联合国代表约翰·博尔顿出任总统国家安全事务助理，或将进一步加快这种解决模式的付诸实践。韩国总统府青瓦台则认为，美国并不会实行“利比亚式解决模式”或对此达成一致。最重要的是通过两国首脑间协商，迈向实际解决阶段。

