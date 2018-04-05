北韩最高领导人金正恩于3月25日至28日对中国进行了非正式访问。就在4月南北韩首脑会谈、5月美北首脑会谈举行前夕，一度陷入僵局的北中关系因金正恩本次出访得到恢复，也给韩半岛带来新局面。



金正恩结束对中国访问后的28日，中国和北韩官媒同时报道了这一消息。报道称，应中国国家主席习近平的邀请，金正恩于3月25日至28日对中国进行了非正式访问。金正恩26日在北京人民大会堂与习近平主席举行了会谈，向中方介绍了举行南北韩首脑会谈和美北首脑会谈的背景，并表达出韩半岛无核化意愿。中国外交部消息称，金正恩表示，实现半岛无核化是先辈们的遗训，将坚持该立场不变。韩美用善意的方式回应了我们的努力，营造了和平与稳定的环境。若通过采取阶段性的、同时性的措施实现和平，将可解决半岛无核化问题。金正恩强调，希望今后与中国领导层经常见面，加强战略沟通，加深传统友谊，坚定北中间的团结与合作。习近平也评价称，半岛局势发生积极变化，这离不开金正恩战略性的决断以及北韩党政的不懈努力。至此，一度处于低谷的北中关系得以恢复。



韩国政府以外交部发言人鲁圭德的名义发表评论称，韩国政府对北韩最高领导人金正恩访问中国表示欢迎，并期待金正恩此访为实现韩半岛无核化及永久和平作出贡献。



美国白宫发言人桑德斯也在记者会上表示，对金正恩访问中国持谨慎乐观的态度，美方察觉到事情正朝正确的方向发展。金正恩能与习近平举行会谈是美国不间断高强度对北韩施压取得的结果。



韩国政界对金正恩访问中国观点不一。执政党共同民主党评价称，金正恩本次访问中国将给韩半岛局势带来积极影响。但最大在野党自由韩国党则认为，金正恩此访实际是北韩典型的核外交战术。



分析认为，金正恩访问中国最根本的原因是符合北中两国的战略利益。中国近来在南北韩与美国间的对话中备受冷落，因此认为有必要积极介入。同时，北韩在与韩美交涉过程中也需盟友加入，因此在4月南北韩首脑会谈和5月美北首脑会谈举行前夕，再次形成了韩国与美国、北韩与中国的格局。



另外，舆论对金正恩表达无核化意愿给予积极评价。此前一段时间，因北韩未提及无核化，令韩半岛陷入恐慌。反之，金正恩提出的“韩美阶段性的、同时性的措施”才是不稳定因素，此举被看作是重蹈以前北韩小范围妥协用以换取支援的“步步为营”战术的覆辙，这与韩美立场背道而驰。

