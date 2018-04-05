在韩国与美国就自贸协定（FTA）修订达成协议的同时，韩国钢铁产品也被排除在基于美国《贸易扩展法》232条规定开征钢铁关税的对象之外。同时，两国就美方最关切的汽车领域延长征收皮卡关税期限及扩大汽车安全、环境基准灵活性等事项达成一致。



韩国通商交涉本部长金铉宗26日在外交部发布了韩美FTA修订协商结果。韩国在最受关注的汽车领域有所妥协。韩美商定，向出口至美国的韩国皮卡征收关税的时间延长20年。此前的FTA规定，美国将截止2021年对韩国皮卡征收25%的关税，然后完全取消关税。此次修订后，关税期限将延长至2041年。同时，美国汽车若符合其本国安全标准，即使未达到韩国标准，每年也可向韩国出口最多5万辆汽车，出口量较此前增长了两倍。对于以美国标准进口的车用维修配件，将按照美国标准进行认证。双方也商定扩大汽车通过搭载环保技术减少温室气体排放后获得认证的“环保创新荣誉证明（Innovation Credit）”上限。车辆尾气排放试验和方法也将进一步配合美国的相关规定。



韩国虽在汽车领域作出让步，但政府从协商前就拒绝了美国追加开放韩国农产市场和义务使用美国产汽车配件的要求。在去年进行的北美自贸协定（NAFTA）重新谈判中，加拿大和墨西哥也纷纷拒绝美国提出的应义务使用美国产汽车配件的要求。不仅如此，韩国要求美国完善“投资者-国家争端解决机制（ISDS）”，双方商定新增防止滥用投资者诉讼、保障政府行使正当政策权限等内容。对于美国贸易补偿在程序上的透明和公正义务条款也反映至本次协商中。



对于韩美FTA修订成果，产业部评价称，协商结果在一定程度上作出了让步，但也保障了国家利益。韩美两国在FTA的基本框架下，将谈判范围最小化并迅速对多项议题达成共识，消除了FTA修订陷入“持久战”所引发的不稳定因素。



对于征收钢铁关税问题，韩国虽被排除在征收对象之外，但政府从消除美国顾虑层面考虑，决定将对美钢铁产品出口规模缩减至去年钢铁出口规模的74%水平。



至此，韩美钢铁问题虽暂时得到解决，但韩国经济也因美中掀起的“贸易战”而陷入另一困境。美国政府宣布将对500亿美元的中国商品加征关税，中国也作出回应，宣布拟对价值30亿美元的美国产猪肉、无缝钢管、水果和红酒等商品加征关税。据预测，若美国从中国减少10%的进口，则韩国对中国的出口额也将随之减少282.6亿美元，这一数值约占去年韩国总出口额的5%，占对华出口的20%。此外，中国对美国的反倾销立案调查也将给韩国经济带来负面影响。因此，韩国虽度过了韩美FTA修订和钢铁关税难关，却面临比前二者更为严峻的难题。

