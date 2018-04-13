美国与中国之间互抬关税所引发的“贸易战”持续升温，全球主要国家都在紧密关注事态发展，对因两国贸易战所引发的损失表示忧虑。其中，韩国经济遭受损失在所难免。据推算，若美中打响贸易战，将给韩国带来2亿至300亿美元的损失。



美国贸易代表办公室（USTR）4日宣布，对中国尖端技术等领域的1300个类别商品征收25%的关税。随后中国也采取行动，将对从美国进口的128个类别商品征收关税，并正式启动世贸组织（WTO）争端解决机制。至此，美中两国迎来了贸易战的首次正面交锋。若这种情况持续发展，双方正面冲突不可避免。分析认为，若美中贸易战正式打响，两国经济无一例外将遭受致命性打击。但是，虽然美国政府罗列出对中国征收高额关税的商品清单，却需经过听证会等程序，因此最早6月初才能生效。中国政府也表示，将根据美方对中国商品增收关税的情况采取相应措施。两国为此预留了长达2个月的谈判期。



美中贸易战不仅会改变当前的全球贸易格局，还极有可能触发全球经济衰退。因此，全球主要国家都为此紧绷神经，尤其是以韩国为首的亚洲出口国则更为紧张。由于中国从韩国、台湾地区、越南、马来西亚等国家和地区进口机械、通信零部件等中间材料，并将其制造成成品后再出口至美国，因此，若中国对美出口遭受打击，其损失将直接转嫁至上述国家和地区。韩国贸易协会分析认为，韩、美、中三国的贸易结构决定了韩国在本次贸易战中必然受到负面影响。若美国对500亿美元规模的中国商品征收25%的关税，在此情况下，中国对美出口将减少约38亿美元。随着中国对中间材料需求减弱，韩国对外出口额也将减少1.9亿美元。另外，如果中国同意扩大从美国进口半导体，以此解决两国贸易摩擦，那么中国将把部分原计划从韩国进口半导体的订单转向美国，这将给韩国带来巨大损失。据预测，韩国对中国半导体出口将减少40亿美元。此外，若美中贸易战全面打响，全球贸易量将减少6%，韩国对外出口也将减少6.4%，造成367亿美元的经济损失。



专家表示，从目前来看，美中全面打响贸易战的可能性虽微乎其微，但两国贸易摩擦何时止步仍不得而知，未来将持续给其他国家带来经济损失。

