韩国艺术团和跆拳道示范团在成功结束两场演出后于4日回国。



由韩国文化体育观光部长官都钟焕率队的艺术团和跆拳道示范团当天凌晨2时52分乘坐包机，从平壤顺安机场出发，于凌晨3时40分抵达仁川机场第一航站楼。艺术团和跆拳道示范团在结束演出后立即返回韩国，团员虽难掩疲惫，仍面带笑容接受媒体采访。艺术团音乐总监尹相表达了赴北演出的感想，他说：“难以置信我们能够在北韩进行演出，实在太令人感动。”



韩国艺术团和跆拳道示范团于上月31日乘坐专机，沿西海直航线路飞往平壤。赵容弼、崔辰姬、姜山爱、李仙姬、尹道贤、白智英、郑仁、Ali、徐贤、金光敏以及女团Red Velvet等11组表演团队于4月1日和3日进行了两场演出。艺术团首先于1日在东平壤大剧场举行了题为“祝愿南北和平合作的韩方艺术团平壤演出——春将至”的单独演出，为平壤观众们献上《南与北》、《超越时代的歌》等26首歌曲。而由韩国艺术团和北韩三池渊管弦乐团携手打造的“南北艺术家们的联合舞台——我们是一家”演出3日在柳京郑周永体育馆举行。韩国跆拳道示范团也在平壤进行了两场表演。



北韩艺术团曾在平昌冬奥会期间来韩演出，本次韩国艺术团赴北演出便是对前者的回访。这是自歌手赵容弼2005年在平壤举行个人演唱会后，韩国艺术界人士时隔13年再度组团赴北演出。南北艺术团的交流演出也为即将举行的南北韩首脑会谈营造了和谐氛围。尤其是北韩对外展现出的温和态度引发关注。北韩最高领导人金正恩与夫人李雪主1日观看了韩国艺术团单独演出，并与团员们亲切握手和交谈。这是北韩最高领导人首次在平壤观看韩国艺术团的演出，金正恩还提议以“秋将至”为主题，在首尔进行演出。北韩劳动党机关报《劳动新闻》、北韩朝鲜中央电视台等官媒均在第一时间报道了韩国艺术团演出盛况以及金正恩现身演出现场的照片和视频。这些媒体虽着重报道金正恩的消息，但向北韩民众展现韩国艺术家们的表演场景实属罕见。此外，对于韩国记者团被限制入场引发的不满，北韩方面也立即出面致歉。北韩本次展现了与之前对西方大众文化持敌对态度截然不同的一面。但分析认为，与其说北韩政府放宽了大众文化政策，不如说是为即将举行的南北韩首脑会谈营造和谐氛围。而北韩利用韩国艺术团演出所营造的这种氛围，使南北对话局面变得更加柔和。

