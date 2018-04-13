随着民主和平党与正义党组成的共同交涉团体“和平与正义议员组织”2日在韩国国会成立，本月举行的临时国会会议出现了4个交涉团体并存的局面。



民主和平党与正义党2日上午在国会办公室提交了第四交涉团体注册公文，随后在国会举行联合议员大会，对组织战略等议题进行了讨论。两党曾在本月1日对外宣布，一致同意成立共同交涉团体，并在未来的组织活动中为取得双赢而合作。首任共同交涉团体代表由正义党国会代表鲁会灿出任。鲁会灿出席了当天由国会议长丁世均主持的交涉团体代表会议，正式加入朝野协商。



目前，民主和平党在国会拥有14个议席，正义党6个议席。因两党议席相加共计20个，所以勉强满足了组成共同交涉团体的条件。但正未来党所属的3名比例代表议员已与加盟民主和平党无异，因此“和平与正义议员组织”在国会所占议席为23个。至此，韩国国会形成了泛进步和泛保守势均力敌的局面。目前国会内293个议席中，泛保守阵营占148个，泛进步阵营议席为145个。泛进步阵营中，执政党共同民主党拥有121个议席、和平和正义两党20个议席、民众党1个议席及无党籍2个议席（包括国会议长丁世均）。泛保守阵营中，韩国最大在野党自由韩国党在国会拥有116个议席、正未来党30个议席、大韩爱国党1个议席以及无党籍1个议席。但在泛保守阵营中，正未来党的3名比例代表议员若加入泛进步阵营，则将出现145对148的局面，对进步阵营更加有利。然而，上述的议席优势实际上毫无意义。不论是执政党，还是最大在野党，国会议席均未过半，因此可行使决定票的第三、第四交涉团体将在其中展现十足存在感。



分析认为，朝野各党派在国会形成的这种局面将对修宪案带来巨大影响。执政党共同民主党期待“和平与正义议员组织”通过讨论修宪案，成为自己的盟友。而自由韩国党则欲与其他在野党合作，形成朝野“泾渭分明”的格局。目前，正未来党反对执政党主张的修宪核心争议点，与自由韩国党步调一致。而“和平与正义议员组织”在部分争议点，尤其是主张通过采取总理国会动议制分散总统权力上，与执政党的方向略有差异。



此外，目前国会议席的诸多不确定性也给未来政局带来较大变数，最大的原因便是许多议员为参加地方选举放弃议员资格，且人数将不断增加。同时，已确定的国会议员再补选地区共7个，并有可能增至10个以上，因此再补选的结果也可改变国会的势力版图。

