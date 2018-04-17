2018年3月，韩国新增就业人口连续两个月在20万以下徘徊，失业人口也创2000年以来新高。政府将尽早促进追加预算案的通过，以获得推进青年就业对策所需财政来源。



统计厅11日发布了《2018年3月就业动向》，3月韩国新增就业人口同比增长11.2万。2月新增就业人口为10.4万，创8年来最低值。至此，韩国新增就业人口继2016年的4-5月后，时隔23个月再度连续两个月徘徊在20万以下。具体来看，去年9月韩国新增就业人口同比增长31.4万，10月至12月增幅也连续三个月保持在20-29万之间。今年1月份，新增就业人口再次突破30万大关，达33.4万人。但次月再度跌至20万以下。



相反，3月失业人口为125.7万，连续三个月在100万以上，创2000年同月以来最高纪录。失业率为4.5%，刷新2001年以来同月历史新高（2001年3月为5.1%）。15-29岁青年失业率为11.6%，是2016年以来同月最高纪录。在反映韩国“体感失业率”或“实际失业率”概念的“雇佣辅助指标3”中，15岁以上人口失业率为12.2%，同比增加0.8个百分点。而根据“青年雇佣辅助指标3”，青年失业率为24%，同比持平。



从各行业来看，保健与社会福利、公共行政、国防和社会保障行政，建筑，艺术、体育和休闲等相关服务业、制造业等领域的就业人口有所增加。但批发零售、教育、房地产等的就业人口有所减少。尤其是餐饮和住宿领域的就业人口同比减少2万。受政府上调最低时薪影响，去年6月至10月，相关领域就业人口连续减少。此外，非经济活动人口较去年3月增加2.2万，其中待业人口为69.6万，创2003年同月统计厅进行相关调查以来的最高值。



统计厅分析认为，过去拉动就业人口的建筑业景气低迷、人口增幅放缓以及去年3月新增就业人口达46.3万所引发的基数效应等因素致韩国就业市场持续不振。尤其曾是韩国新增就业人口支柱的50-59岁人口的就业率也呈下降趋势。此外，9级国家公务员考试日期推后，令原本应划分在去年2月失业人口的考生反映至今年3月，给该月份就业带来负面影响。为扭转韩国就业市场低迷态势，政府将尽快通过追加预算案，推进刺激青年就业对策。



