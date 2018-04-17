作为STX造船的主要债权人，韩国产业银行11日宣布，接受STX造船的自救重组计划。至此，STX成功避免法定管理的命运，公司将继续获得产业银行的资金支援，谋求生路。



STX造船10日下午向产业银行提交了自救重组计划，政府和债权团对此表示接受。自救重组计划的核心内容为，5年内削减5%的基本工资，奖金也将由600%大幅降至300%，工人每年有6个月的无薪休假。这实际上是在保持原有人力的基础上，大幅削减他们的工资。



韩国政府与产业银行此前根据会计事务所的调查结果，认为STX劳资应施行通过削减75%劳务费的措施，节约40%固定成本的高强度自救重组计划，要求其在9日午夜提交自救重组计划。但STX劳资却在18个小时后的10日下午最终提交书面承诺，并获得政府和债权团的同意。



STX造船的订单曾在2008年位居全球第4位，是韩国“四大造船企业”之一。但受全球金融危机影响，造船业景气低迷，STX造船开始陆续接受低价订单，导致公司赤字逐年增加。在此期间，STX造船还进行了多项不合理投资，包括投资15亿美元在中国建设造船厂，购买欧洲邮轮公司等。2013年，陷入经营难的STX造船虽与债权团签署了自律合同进行重组，但进展却十分缓慢。政府曾乐观看待STX造船的“订单慌”，认为增加工作岗位胜过提升企业竞争力。债权团也注资4.4万亿韩元资金，但却因判断失误，巨额资金付诸东流。最终，STX造船于2016年4月接受法定管理。2017年7月，STX造船提前退出了法定管理程序，但经营问题并未得到解决。同年11月，债权团通过实地调查发现清算价值过高。



STX造船本次虽避免再度被法定管理，却引发业界议论纷纷，认为此前一系列错误的决断将重蹈覆辙。此前，韩国政府和债权团希望通过劝退或业务外包等措施，将STX造船的690名正式员工缩减至190名，这样可节省40%的固定成本，但工会对此表示强烈反对并进行抵制。最终，这一方案变为削减工资，并给员工提供无薪休假，最终劳资对该方案达成一致。政府虽接受了全新的自救重组计划，但能否真正落实，仍是未知数。专家呼吁，为了让STX造船重现生机，进行技术上的差别化已迫在眉睫。STX方面表示，将投入包括中型石油产品运输船等在内的所有船只，保证企业的正常运转。但由于中国造船企业劳务费用低廉、造船技术呈迅猛发展之势，业界认为，STX造船的“振兴之路”仍困难重重，并建议政府出台政策，鼓励国内主要海运公司购买STX等本土造船企业的船只。

