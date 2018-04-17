首尔中央地检9日发布了针对前总统李明博的中期调查结果，以涉嫌贪污、受贿等对李明博提起公诉。李明博卸任总统5年后被告上法庭，成为继全斗焕、卢泰愚和朴槿惠后，韩国宪政史上第4位被公诉的前总统。



检方在诉状中列明了李明博涉嫌贪污、受贿、滥用职权、逃税等16项指控。李明博涉嫌在就任总统后的2008年4月至2011年9月，通过心腹从国家情报院收受7亿韩元的特殊活动经费，检方认为此举有受贿之嫌。同时，三星电子向汽车零部件生产商DAS美国律师事务所支付的585万美元法律费用也被视为受贿。此外，李明博还涉嫌收受前友利金融控股会长李八成、DAEBO集团、前议员金小南、ABC商社以及能仁禅院的贿赂。受贿总额达111亿韩元。检方已部分查明李明博自2007年参加总统选举时起便成DAS公司的实际掌控人，认为他自DAS成立之日起就对公司运营进行干涉。另外，1991年至2007年间，李明博涉嫌利用DAS公司筹集339亿韩元的秘密资金。据调查，李明博的贪污总额为349亿韩元，这些金额被其用作政治资金和生活开销。诉状中还包括了李明博滥用职权，通过总统府青瓦台等国家机构帮助DAS公司在美国打官司，并擅自泄露和隐藏青瓦台文件等罪状。



李明博否认了上述大部分嫌疑。李明博还强调，DAS公司是其兄长李相恩等法定股东所有。李明博也表示，此举是现政府的政治报复。李明博被捕后，曾三次拒绝检方的上门调查。分析认为，李明博未来将与检方在法庭上演激烈博弈。



除了诉状中列出的罪状，检方还计划在一审判决结束前进行追加调查，并再度起诉李明博。追加调查包括李明博收受现代建设贿赂、青瓦台进行非法舆论调查等。同时，随着围绕李明博的嫌疑进一步增加，与之相关的亲戚和心腹或也将难逃其责。检方将陆续对被视为李明博案共犯的李明博夫人金润玉、儿子李时炯和兄长李相恩等亲属展开调查，一旦嫌疑成立，将相继移送法庭。检方还向法院申请了财产保全。据悉，保全对象包括李明博位于论岘洞的私宅及其家人名下的借名房产等。此外，向李明博行贿的相关企业和个人也将以行贿嫌疑移交法庭。

