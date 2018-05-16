首尔中央地方法院3日正式启动了对韩国前总统李明博涉贿案的审理程序。法院当天举行了首场预审，听取了检方和律师团的意见，并整理了争论焦点。





在首场预审中，李明博并未出庭。预审指的是在正式审理案件之前整理争论焦点的程序性听证，被告人没有出庭义务。法院以检方和李明博律师团为对象，确认有关公诉事实的意见，并在整理争论焦点后制定证据调查计划。由于李明博涉及的嫌疑较多，检方与辩护方的意见出现较大分歧，为了更好地对争论焦点进行梳理，法院决定在本月10日下午2时10分举行第二次预审。



李明博涉嫌16项指控，其中包括违反《特定犯罪加重处罚法》中的贿赂、贪污等罪名。李明博涉贿案于4月9日移交法院审理。李明博涉嫌收受韩国国家情报院上交的特殊活动经费、三星电子垫付汽车零部件企业DAS在美国的诉讼费等，具体为李明博涉嫌在执政的2008年4月至2011年9月期间，通过青瓦台前总务企划官金伯骏等心腹，从国家情报院收受7亿韩元特殊活动经费的贿赂，他还涉嫌从三星电子收受585万美元，用于支付DAS在美国的诉讼费。若加上其他受贿，总额超过110亿韩元。另外，检方认为李明博作为DAS的实际掌控人，贪污资金349亿韩元，同时涉嫌逃漏31亿韩元左右的法人税。此外，李明博还涉嫌通过国家机构追回DAS的投资资金，涉嫌滥用职权，让青瓦台职员检查DAS借名股份的继承方案以及涉嫌卸任后转移本应移交至国家记录院的青瓦台文件。



李明博表示，对收受国情院特殊活动经费、三星电子垫付DAS诉讼费等并不知情，并否认了大部分嫌疑。李明博还主张，该案件的审理实则是政治报复。尤其是李明博强调自己不是DAS的实际掌控人，公司归长兄李相恩等法定股东所有。李明博与DAS的持有关系是众多嫌疑的前提，若证实李明博不是DAS的实际掌控人，那么其他嫌疑也将站不住脚，因此检方和辩方将在法院围绕李明博是否为DAS实际掌控人展开激烈博弈。检方表示，通过大量物证证实李明博确为DAS的实际掌控人，并有信心证明其他嫌疑成立。



另外，李明博的律师团增至8人，正在应对法理攻防。但由于从心腹处持续传来不利陈述，导致李明博在案件审理中陷入被动。



