近来持续下降的韩国对外贸易依存度去年时隔6年再度上升。虽然这意味着全球经济持续复苏，韩国进出口越发活跃，但专家也指出，韩国经济很有可能受到外部因素的影响，因此应多加留意。



韩国银行（央行）发布数据显示，2017年进出口总额占韩国国民总收入（GNI）比重为84%，较2016年的80.9%增加3.1个百分点。进出口总额占国民总收入比重在上世纪50年代一直维持个位数。但70年代随着韩国工业的迅猛发展，该比重出现快速增长。1980年，进出口总额占国民总收入比重增至74%，此后维持在60%-70%之间。直到2007年，该比重突破80%大关，达81.6%，2008年和2011年更分别增至104.5%和113.5%的峰值，之后出现回落。



中国经济增幅放缓，全球贸易萎缩，加之2015年至2016年国际油价下跌，令韩国进出口总额占国民总收入比重逐渐下滑。韩国大量进口原油，将其加工成石油化学产品后再度出口至国外，因此若国际油价下跌，进出口额也将出现减少，给进出口总额占国民总收入的比重带来影响。去年，韩国对外出口持续向好，半导体成最大功臣。随着半导体出口显著，不仅原料进口随之增加，也令韩国进出口整体保持活跃。同时，国际油价上涨，韩国原油进口规模增加，将其加工成石油产品后的出口也大幅增长。因此，国际油价上涨也对进出口总额占韩国国民总收入比重产生影响。



去年，出口总额占韩国国民总收入的比重为44.7%，同比增加0.7个百分点。进口总额占国民总收入的比重为39.3%，同比增长2.4个百分点。进口和出口实现双增长，说明国家经济持续向好。但进出口总额占国民总收入的比重过高则表示国家内需依然不振，贸易增加并未提高国民的实际收入。不过，韩国经济对外贸易依存度虽高于经合组织（OECD）53%的平均值，但仍低于全球主要国家。世界银行（WB）发布的数据显示，2016年韩国进出口总额占国民总收入比重在41个接受调查的国家中位居第21位。卢森堡以599%位居榜首，爱尔兰以268%紧随其后。内需市场较大的巴西和美国分别以25%和26%位居倒数第一和第二位。内需市场越大，进出口总额比重就越小，而像韩国的内需市场较小，因此对外贸易依存度较高。对外贸易依存度高，抵抗外界因素的能力也就越脆弱。专家认为，韩国经济尚未摆脱内需不振的困境。虽无需对进出口总额占国民总收入比重上升过于忧虑，但政府也应提振内需，减少外部因素给国内经济带来的影响。

