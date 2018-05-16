上月27日南北韩首脑共同签署的《板门店宣言》内容逐一实践。北韩决定把平壤时间与首尔时间保持一致，形成“南北时间统一”。同时，双方也开始陆续拆除设置于前线的扩音喊话设备，重启南北合作项目等。南北韩关系得到改善，共同营造和谐氛围。



最受瞩目的便是南北韩为缓解军事紧张所采取的首项措施——拆除位于前线的扩音喊话设备。韩国军方1日起陆续拆除位于前线的扩音喊话设备。同一天，韩军也捕捉到北韩拆除扩音喊话设备的迹象。根据《板门店宣言》的内容，南北韩商定从5月1日起全面停止在军事分界线一带喊话及散布传单等一切敌对行为。南北韩军方已于上月23日南北韩首脑会谈举行前夕停止了扩音喊话。



1962年，北韩在边境设置对韩扩音喊话设备，通过广播宣传其政治体制，拉开南北韩心理战序幕。次年，韩国也在边境设置扩音喊话设备予以还击。据悉，韩国军方在前线设置了40余台固定式或移动式扩音喊话设备。北韩对边境喊话较为敏感，曾借机要求韩方停止喊话。



另外，北韩劳动党机关报《劳动新闻》4月30日报道称，国务委员长金正恩与韩国总统文在寅共同商议了统一标准时间的问题。为了贯彻该协议，北韩最高人民会议常任委员会颁布政令，5日起将平壤时间调快半个小时，和韩国共用东9区时间，至此，曾经存在时差的南北韩实现了“时间统一”。



1908年4月1日，大韩帝国首次实行标准时。当时以穿过韩半岛中心的东经127.5度的地方时，即8.5区时间作为标准时。日本殖民统治时期的1912年，当时的朝鲜王朝总督府将时间变更为日本标准时的东9区时间。韩国光复后至1954年3月21日前，再度调整为东8.5区时间。1961年8月10日，最终调整为东9区时间并延用至今。北韩曾与韩国一样采用东9区时间。为彰显自主性，北韩于2015年8月15日将平壤时间调慢半小时，采用东8.5区时间。



双方拆除扩音喊话装置、统一时间意义重大，人们也期待《板门店宣言》的更多实践。由此，南北韩关系将更加稳固，交流也将更加频繁。但联合国对北韩的制裁仍需解决。韩国政府首先将在未受联合国制裁的项目上与北韩进行合作。但如果联合国与美国不解除制裁，开城工业园区项目就很难重启。在北韩与美国举行首脑会谈后，对北制裁可能松绑或解除，但这仍需要一定时间。

