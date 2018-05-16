当地时间5月8日，美国正式宣布退出《伊朗核协议》，在美北首脑会谈举行前夕对北韩施压。其间，北韩国务委员长金正恩接见了到访的美国国务卿蓬佩奥，两人进行了建设性磋商。北韩释放被扣押的3名美国公民，营造了两国对话氛围。



美国总统特朗普称，有确凿证据证明伊朗的承诺是个谎言，不顾欧洲盟国的劝阻，退出《伊朗核协议》。



2015年7月，美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国和伊朗签署了《伊朗核协议》。该协议要求伊朗放弃发展核武器，签署协议的其余6个国家也取消对伊朗的经济制裁。



分析指出，美国退出《伊朗核协议》是针对北韩采取的战略布局，希望以此作为完全解决北韩核问题的杠杆。美国国家安全顾问约翰·罗伯特·博尔顿曾明确释放出“无法接受不充分协议”的信号。退出《伊朗核协议》表明美国阐明无法容忍任何国家开发核武的强烈意志，这也同样适用于美国与北韩的无核化协商，即北韩必须贯彻“永久、可核查且不可逆的弃核（PVID）”。



正当各方对美国退出《伊朗核协议》可能会给美北首脑会谈带来负面影响表示忧虑之际，美国国务卿蓬佩奥访问北韩并获得丰硕成果消除了外界忧虑。北韩以“最高领导人特别赦免”的名义释放了遭扣押的3名韩裔美国公民，这3名美国人与蓬佩奥一同返回美国。三人分别为2015年10月起在北韩遭到扣押的牧师金东哲（音）、2017年4月和5月分别遭到扣押的中国延边科技大学教授金相德（音）与平壤科技大学志愿者金学松（音）。他们此前因被指控参与间谍活动或敌对行为被羁押。这是北韩首次以特赦方式释放被扣押的外国人，被外界解读为对谈判对象美国释放出善意信息。蓬佩奥访问北韩期间，还受到了国务委员长金正恩的接见，对包括美北首脑会谈等在内的多个问题进行了建设性磋商。北韩媒体报道称，蓬佩奥向金正恩转达了特朗普的口信，称双方就美北首脑会谈的实务性问题达成了“令人满意的共识”。



至此，在北韩与美国首脑会谈举行前夕，双方已对相关议题和日程达成了共识。此前，美国方面强调采取先弃核再邦交正常化的“利比亚式解决方案”，而金正恩则认为应负责任地采取分阶段、同步性的弃核措施。在蓬佩奥访北后，有分析认为，双方也对具体的无核化方案基本达成一致。

