5月9日，韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三和中国国务院总理李克强齐聚日本东京，参加三国领导人会议。三国领导人发表特别声明，对南北韩首脑4月27日发表的《板门店宣言》表示支持。韩国总统文在寅还分别与中国国务院总理李克强和日本首相安倍晋三举行双边会谈，致力于在北韩无核化进程中，加强与中国和日本的合作。



三国领导人在声明中，就文在寅总统与北韩国务委员长金正恩签署《板门店宣言》，确认“完全无核化”和构建永久和平机制的目标表示欢迎。声明强调，希望即将举行的北韩与美国首脑会谈能进一步促进区域和平与安全。三国领导人重申，维护韩半岛及东北亚和平与稳定是共同的义务和责任。为此，三国将继续加强合作。为促进东北亚和平与稳定，三国领导人还签署了增进三国间交流与合作的《联合宣言》，称将根据联合国安理会的有关决议，通过国际间合作开启北韩美好的未来。同时，韩国与中国也呼吁北日妥善处理北韩绑架日本人问题。



三国领导人会议后，文在寅还分别与中国总理李克强、日本首相安倍晋三举行了双边会谈。文在寅与李克强一致认为，应以南北韩首脑会谈以及美北首脑会谈为契机营造半岛和平氛围。两国领导人还一致同意在北韩完全弃核时，推动国际社会为其提供体制保障。分析认为，两位领导人达成的共识对实现以北韩和中国关系为杠杆，在北韩完全弃核之前提下推动包括美国在内的国际社会共同参与的“文在寅构想”产生积极作用。而文在寅在与安倍晋三举行会谈时，氛围则略显不同。安倍晋三表示，北韩仅关闭核试验场，停止试射洲际弹道导弹是远远不够的，需要采取更实际的行动。安倍晋三强调，若构建和平机制，还应加入保障地区安全等重要内容，在东北亚安全问题上，日本也应参与进来。对此，文在寅表示，从广义来看，构建韩半岛和东北亚和平机制需要日本合作。但文在寅也强调，和平协定是战争当事国间协商的事项。就日本干预问题，文在寅与其划清了界限。



韩中日三国领导人史无前例地签署特别声明，表明希望北韩与美国首脑会谈圆满成功的强烈意愿，从这点考虑，该声明具有重要意义。然而，三国领导人虽就《板门店宣言》和北韩无核化原则达成共识，但却在具体实行阶段和接近方式方面存在微妙差异另外，为体现对南北韩首脑会谈和美北首脑会谈的支持，构建韩半岛和平机制，韩中日将全面展开合作。

