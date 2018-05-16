韩国总统文在寅10日迎来就任一周年。一年来，他促进了北韩核问题进入对话局面，营造了半岛和谐氛围，但促进经济和就业等问题仍有待解决。文在寅8日在国务会议上强调今后需进一步提高觉悟，恪守初心，绝不松懈。



回顾文在寅就任的第一年，最引人瞩目的成果当属北核问题取得进展。文在寅在北韩核危机最为严峻的时期就任，其间北韩更试射了洲际弹道弹道（ICBM）。在此情况下，文在寅强调通过对话解决问题，韩国则在北韩和美国之间扮演调解角色。直至2018年，南北韩以平昌冬奥会为契机，使紧张的半岛形势趋于缓和。北韩国务委员长金正恩通过新年贺辞表达了对话与参加平昌冬奥会的意愿。文在寅未错过这次机会，积极与北韩进行接触与沟通，最终促成北韩顺利参加平昌冬奥会以及北韩高级别代表团访韩。随后，韩国政府还派遣特使团访问北韩，宣布举行南北韩首脑会谈，设置南北韩首脑热线。特使团还前往美国向特朗普总统转达了金正恩的信函，美北两位元首也将于6月12日举行会晤。此前4月27日，文在寅在南北韩边境板门店韩方一侧会见金正恩，两位元首发表了在今年内结束战争状态、再度确认无核化目标的《板门店宣言》。至此，南北关系由军事对峙快速进入缓和局面，营造了和谐氛围。



目前，文在寅和金正恩发表的《板门店宣言》内容正逐一实现。北韩调整了标准时，与首尔时间保持一致，形成了南北“时间统一”。该举措出自两位元首的口头协议。同时，双方还按照《板门店宣言》中的内容，拆除停战线一带的扩音喊话设备。继南北韩首脑会谈之后，文在寅还马不停蹄地参加韩中日三国领导人会议、韩中领导人会谈和韩日首脑会谈，5月22日还将举行韩美首脑会谈，致力于解决北核问题。



在国内方面，革除积弊作为文在寅的竞选公约，在他就任后便一直进行贯彻。“亲信干政”事件的相关人员相继受到法律制裁，其核心人物——前总统朴槿惠和其好友崔顺实在一审中被判重刑。此外，检方还逮捕了涉嫌贪污受贿的前总统李明博，相关涉案正在审理之中。



经济方面，去年韩国经济增长率时隔两年恢复至3%以上，今年第1季度经济增长动力也十分强劲。去年韩国人均国民收入为2.9万美元，今年有望突破3万美元大关。但就业问题仍未得到解决。数据显示，去年失业人口约103万，其中15-29岁青年失业率为9.9%，创2000年以来最高值。受老龄化问题加剧及可生产人口减少影响，今年2月和3月，韩国新增就业人口连续两个月徘徊在10万人水平。就业问题依旧是政府急需解决的课题。

