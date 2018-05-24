17日，韩国经济副总理兼企划财政部长官金东兖主持召开了经济部门长官会议，制定了《提高外汇政策透明度方案》。政府决定，每6个月公开主管外汇业务机构的外汇净交易额，并于一年后将公开周期缩减至3个月。



随着《方案》的发布，政府将于明年3月末首次对外公开今年下半年主管外汇业务机构的外汇净交易额。明年上半年的外汇净交易额将于同年9月公开，随后将按季度公开。韩国政府将公开的是在一定期间从总收购额中减去总抛售额的净交易额，这里提到的外汇是美元。



包括韩国在内，美国、日本、澳大利亚、新加坡等12个国家加入的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）对外发布了针对外汇政策透明度的共同宣言。本次韩国政府采取分步公开外汇市场干预情况的措施便是对该宣言的响应。韩国政府表示，因未公开外汇市场干预情况导致了诸多误会，并受到外汇政策透明度不高等指责。考虑到国内外外汇市场成熟度和经济形势，在同国际社会协商并听取国内专家和市场参与者意见后制定了该方案。此前，韩国政府曾为防止韩元过度贬值，介入外汇市场。在经合组织（OECD）成员国中，仅韩国尚未公开外汇市场干预情况。国际货币基金组织（IMF）一直要求韩国公开政府对外汇市场的干预情况。尤其是美国财政部通过外汇报告，持续对韩国施压，要求其公开外汇市场干预情况。虽然本次韩国并未被指定为汇率操纵国，但美国仍要求韩方公开内部数据。韩国政府无法再继续回避国际社会的要求，公开外汇市场干预情况已不可避免。政府认为，目前韩元持续走强，因未进行人为性的汇率操纵，所以公开外汇市场干预情况反而会消除外界误会。由此，韩国的外汇市场将变得更加稳固，成为提高对外信誉的契机。



数据显示，韩国银行外汇交易量由1998年的11亿美元增至2017年的228.5亿美元，市场规模增长了20倍。韩元在新土耳其里拉、俄罗斯卢布、印度卢比等新兴货币交易中，成为最活跃的币种。



金东兖表示，虽应坚持汇率由市场决定的原则，但在特殊情况下采取稳定外汇市场措施的现有原则仍未改变。分析认为，虽然政府仍坚持采取稳定外汇市场措施，但实施步伐将有所放缓。

