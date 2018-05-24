北韩外务省第一副相金桂冠与美国白宫国安顾问博尔顿展开激烈舌战。金桂冠发表谈话，称将重新考虑是否回应美北首脑会谈。博尔顿则强调，在基于完全、可验证、不可逆转（CVID）的原则实现无核化问题上绝不退让。美国政府还表示，完全、可验证、不可逆转的无核化并不是“利比亚无核化模式”，而是适用于北韩的“特朗普模式”。对于北韩态度生变，韩国政府谨慎表态称，这是求得好成果所需的阵痛。



金桂冠16日发表谈话，称北韩对只单方面要求北韩弃核的对话不感兴趣，若一直逼迫北韩，将重新考虑是否回应美北首脑会谈。金桂冠指出，博尔顿等美国高官所谓的“先弃核后补偿”、“利比亚模式”和“完全销毁核武、导弹、生化武器”等胡言乱语严重刺激了对话的另一方。有关方面将处于核武发展初级阶段的利比亚同跻身拥核国家之列的北韩相提并论是愚蠢的做法。对于弃核换取经济援助，金桂冠表示，尽管美国叫嚣若弃核将给予经济援助，但北韩从未进行过寄希望于美国的经济建设，今后也绝不会做这样的交易。他还强调，北韩多次表明实现半岛无核化的意愿，其先决条件是美国停止对北韩的敌对政策和核讹诈。此话可视为美方应首先采取措施，保障北韩体制安全。但金桂冠也表示，若特朗普政府怀着改善美北关系的诚意参加首脑会谈，自然会获得北韩响应。



北韩第一副相金桂冠的谈话旨在对美国白宫国安顾问博尔顿的发言进行回击。北韩尤其对博尔顿发言提及“坚持完全、可验证、不可逆转无核化原则”和“北韩核武运送至美国”进行了强烈反击。据分析，美国政府只承诺促进民间对北韩投资，却对保障北韩体制等政治诉求保持沉默，令北韩感到不快。简而言之，北韩希望通过该谈话牵制美国强硬派。有分析认为，北韩外务省或军队内部可能会对“屈辱的无核化”表示抗议。金桂冠的谈话似乎是为了牵制美国的要求，借此提高协商能力。这可以看作是随着美北首脑会谈协调过程中悬而未解的问题逐渐具体化后产生的摩擦。金桂冠的谈话是在北韩以韩美举行联合军演为由，单方面取消南北韩高级别会谈后发表的，此番言论令正在促进对话以早日实现无核化的韩国和美国着实感到困惑。



韩国政府对此表示，这是求得好成果所需的阵痛，政府将集中了解北韩的确切意图。



美国白宫发言人桑德斯16日对北韩无核化原则表示，美国将推行“特朗普模式”，称特朗普会按照他认为合适的方式来处理北韩核问题。



随着北韩与美国展开激烈舌战，双方首脑会谈能否成功举行引发关注。

