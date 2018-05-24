在提出以北韩弃核为前提，可能进行经济援助的情况下，韩国、美国和日本经济界纷纷对北韩的民间投资合作问题进行讨论。



美国国务卿蓬佩奥近日表示，若北韩同意全面废除核武器项目，美国将允许本国企业到北韩进行民间投资。也有人将此成为“北韩版马歇尔计划”。“马歇尔计划”是美国在第二次世界大战后推行的欧洲复兴计划。



韩国全国经济人联合会本月15日和16日在美国华盛顿，与美国商工会议所、日本经济团体联合会共同主办了韩美日经济战略会议和韩美经济战略会议。三国经济团体、美国政府高层以及当地优秀企业负责人出席了会议。与会人员对三国政府为实现半岛无核化采取的对策进行了分析，还对韩美日三国为促进南北韩经济正常化和重振北韩经济实行的合作方案进行了讨论。韩美日三国举行的经济战略会议是在美北首脑会谈前夕，且美国提出在北韩以弃核为前提进行经济援助的背景下举行的，因此备受各界瞩目。尤其从美国以大规模民间投资作为经济援助对策的层面考虑，韩美日举行经济战略会议可视为对该对策的快速响应。



美国国务卿蓬佩奥13日接受《福克斯新闻》和CBS电视台采访时表示，如果北韩同意全面废除核武器项目，将允许本国私人企业到北韩投资。蓬佩奥补充道，美国私人企业可协助北韩兴建能源互联网和基础设施，虽无法用美国民众的税金援助北韩，但可通过解除制裁，将美国资本注入北韩。美国国务卿蓬佩奥11日与到访的韩国外交部长官康京和举行会谈并召开联合记者会。蓬佩奥表示，若北韩实现无核化，将可像韩国一样繁荣。分析认为，蓬佩奥的发言被视为若北韩完全、可验证、不可逆转地弃核，美国将解除对北韩的制裁，并以此为契机，允许美国资本投资北韩。至此，美国总统特朗普明确表示保障金正恩体制，并积极允许对北韩民间投资，以消除北韩政权崩溃的忧虑。



北韩弃核是特朗普任期结束前需解决的课题，因此只要北韩弃核，将迅速得到相应的援助，也可视为“利比亚无核化模式”的升级版。若北韩与美国首脑会谈成功举行，那么经济界对北韩的民间投资之路将比预想得更加宽广。

