美国总统特朗普24日致函北韩国务委员长金正恩，取消原定于6月12日在新加坡举行的美北首脑会谈。特朗普总统在信中表示，我认为在此时举行美北首脑会谈并不合适。对此，韩国总统文在寅深表遗憾，并呼吁美北领导人通过直接和密切的对话解决问题。



特朗普总统在信中表示，北韩近来的言论所表达的极度愤怒和公然敌视让他觉得目前不宜举行会谈。特朗普总统强调，最重要的是无核化对话。特朗普总统称，北韩失去了实现永续和平、繁荣富饶的伟大机会，这是历史上最悲哀的时刻。但特朗普总统还表示，期待在未来某一天能够见到金正恩。特朗普总统还奉劝金正恩，如果对如此重要的美北会谈改变想法，就毫不迟疑地打电话或写信给他。



至此，原计划于6月12日举行的美北首脑会谈告吹，距离特朗普总统3月8日通过韩国代表团接到北韩信息并接受金正恩会谈提议时隔77天。而当天早些时候，北韩刚刚废弃丰溪里核试验场，迈出了无核化措施的第一步。



分析认为，会谈被取消的主要原因是美北在无核化方式上仍存较大意见分歧。美方提出了“先弃核后补偿”方案，但北韩提出了“分阶段、同步措施”方案。在此背景下，北韩外务省副相崔善姬发表谈话，强烈谴责美国副总统迈克·彭斯，对会谈最终被取消产生了决定性影响。彭斯22日再次强调“先弃核后补偿”原则称，在作任何让步之前，必须要看到北韩无核化达到不可逆转的程度。对此，崔善姬爆粗口予以强烈谴责称，彭斯的上述发言是一派胡言，说三道四，是政治上的窝囊废，并表示美方是在会谈地点与我们见面，还是在核对决中与我们见面，完全取决于美方的决心和处理方式。对此，白宫有关人士表示，北韩对彭斯的上述反应让美方的忍耐触及底线，导致美北首脑会谈被取消。这位官员表示，虽然依然有与北韩建立和平关系的希望，但为此，北韩需要改变言辞。



然而，美北首脑会谈仍有举行的希望，美北双方有可能重新推进在新加坡举行会谈。首先，美北双方都留下了余地。北韩外务省第一副相金桂冠根据金正恩委员长的指示发表谈话称，北韩有意以大气敞开的态度随时给予美方时间和机会。特朗普总统也在取消美北首脑会谈后表示仍有会面的可能。据悉，美北双方已经重启接触，如能缩小意见分歧，也可能会如期在6月12日举行美北首脑会谈。

