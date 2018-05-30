韩国24日至25日进行第七届全国地方选举和国会议员再选补选候选人申请登记，并正式启动本次地方选举和国会议员再选补选程序。在此次地方选举中，将产生广域自治团体长和议员、基础自治团体长和议员、教育监和教育议员等4016人，国会议员再选补选则在全国12个选区进行。



韩国中央选举管理委员会24日至25日接受6.13地方选举和国会议员再选补选候选人申请登记。参加地方选举和国会议员再选补选者必须是25岁以上的大韩民国国民，且没有《公职选举法》上所规定的“被选举权不合格事由”。地方选举候选人必须在选举日60天前，在相关地方自治团体管辖区内进行居民登记，才能获得候选人申请登记资格。因此，参加此次选举的人必须是在4月15日前，在相关地方自治团体管辖区内进行登记的居民。属于某一政党的党员不能以无党籍候选人身份进行登记，教育监候选人在过去一年间不应有加入某个政党的经历。



结束申请登记的候选人可从本月31日起正式展开竞选活动。届时，可运行游说车辆、发送选举宣传物、贴选举海报、举行讨论会。而在31日前，候选人可在有限范围内展开竞选活动，允许散发名片、设立选举办公室等。



此次地方选举韩国全国将同时选出全国所有地方自治团体长和议员，包括17个广域自治团体长即市长及道知事和824名广域议员，广域议员包括737名地区议员和87名比例代表。此外，还将选出226个基础自治团体长即市长、郡守、区厅长以及2927名基础议员，基础议员包括2541名地区议员和386名比例代表。此外，国会议员再选补选选区共达12处，包括首尔及首都圈、岭南、湖南、忠清道，选区分布在全国各地。这些地区国会议员因违反《选举法》而失去国会议员资格，或为参加地方选举而辞职。



这是文在寅政府成立后首次在全国举行选举，将成为文在寅政府施政的晴雨表。尤其是选区分布在全国各地的国会议员再选补选被认为是“迷你国会议员选举”，选举结果将对今后的政局走向产生很大影响。

