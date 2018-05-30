韩国国会21日召开全体会议，通过了“工作岗位追加预算案”和 “Druking事件特检法”。随后，政府立即执行旨在促进工作岗位增加及地区经济复苏的追加预算，并启动新政府成立以来的首个特检组。



所谓“Druking事件”是指，以“Druking”为笔名的前共同民主党党员金某主导捏造评论事件。金某因涉嫌通过捏造评论非法制造舆论已被逮捕。根据此次特检法，将由大韩律师协会推荐4名检察官，在野三党交涉团体在这4人中选出2名候选人并向总统推荐后，总统在这2名候选人中再选1人任命为特别检察官。特检组将由1名特别检察官、3名特检助理、13名派遣检察官、35名调查官和35名派遣公务员等组成。根据规定，调查准备时间为20天，调查时间为60天，在30天的范围内可以延长一次调查时间。在经公布法案、任命特别检察官、成立特检组等程序后，特检组调查可能于6月下旬启动。目前，检方需查明两大“真相”。首先，Druking等人是否从去年5月总统选举前开始捏造评论。第二，在他的背后是否有文在寅总统的亲信、前国会议员金庆洙等政治界人士操控。



此外，国会全体会议当天通过的追加预算案规模达3.83万亿韩元，是青年工作岗位及危机地区相关追加预算案。该追加预算案比政府原案3.85万亿韩元缩减200亿韩元，宗旨在于为青年创造工作岗位，以及为群山、巨济、统营、固城、昌原镇海区、蔚山东区这六个雇佣危机地区提供支援。韩国政府表示，就业难和地区经济情况已达到灾难水平，并于4月6日提交了追加预算案，但在野圈一度以不符合编排追加预算的条件为由，对追加预算案表示反对。在野党主张，这是在地方选举即将举行之际，执政党采取的一种拉拢人心的作为。最终，朝野将追加预算案和Druking事件特检法挂钩处理，执政党接受在野党通过特检法的要求，在野党同意通过追加预算案。



在追加预算案获得国会通过后，韩国政府立即着手执行预算，当天晚上10时，在国务总理李洛渊的主持下召开临时国务会议，审议通过了“青年工作岗位及危机地区相关追加预算案”编排计划。韩国政府认为，为使追加预算案发挥效果，快速执行预算至关重要，并计划在2个月之内执行70%以上的预算。

