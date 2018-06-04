第七届全国地方选举和国会议员再选补选竞选活动31日0时正式开始，此次选举是文在寅政府执政后进行的第一次全国范围选举活动，在全国12个地区进行的国会议员再选补选也被称为“迷你国会议员选举”，其结果将对今后韩国的政治局势产生深远影响。



此次地方选举将选出17名广域团体长、17名教育监、226名基础团体长、824名广域议员、2927名基础议员和5名教育议员，合计4016名公职人员。而国会议员再选补选将在首都圈、岭南、湖南等地的12个选区进行。根据《选举法》规定，朝野各政党及其候选人可从31日0时到投票前一日6月12日24时为止进行竞选活动。届时，候选人及其配偶、选举工作人员均可佩戴肩带和标签，并通过各种宣传道具开展竞选活动。另外，从早晨7点到晚上10点，候选人及工作人员还可在公共场所进行演讲和对话活动。一般选民可以在公共场所对特定候选人表示支持，也可通过网络、电子邮件、社交媒体及短信进行竞选宣传。



目前，竞选活动刚刚开始，有分析认为，执政党共同民主党整体处于优势，而在野各政党也在展开猛烈的反击攻势。共同民主党计划在17处广域团体长竞选中拿下9处胜利，在12处国会议员再选补选中最少获得7处胜利，特别是要将首尔、仁川、京畿等首都圈地区育为自己的票仓，并在这些地区取得压倒性胜利。第一在野党自由韩国党则希望在岭南地区外的4处广域团体长竞选中取胜，以牵制文在寅政府。在野党正未来党和民主和平党也希望能够获得一定程度的胜利，以此显示影响力。从整体来看，此次竞选基本上是共同民主党和自由韩国党的对决，而其余在野党则是通过小规模胜利来获得一定程度的影响力。



此次竞选时值文在寅政府执政1周年，竞选结果将对文在寅政府的执政成果作出检验，同时也会对今后政局的主导权产生决定性影响。南北韩、美北首脑会谈及文在寅总统的高支持率可能会帮助执政党在此次竞选中获胜，但工作岗位缺失及提振经济效果不佳也会拖执政党的后腿。而在野党则会打“经济牌”，对执政党进行反击，但具体效果如何，还有待观察。有观点认为，如果执政党不能取得压倒性的胜利，今后将会平添不少执政压力。

