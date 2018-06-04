《最低工资法》修订案5月28日获国会通过，该修订案的核心内容为将部分奖金和福利津贴纳入最低工资范围内。对此，劳动界宣布对劳资政对话进行抵制，劳动界和部分政界人士还要求文在寅总统对此修订案行使否决权。



在当天的国会会议中，《最低工资法》修订案以198票赞成、24票反对、14票弃权获得通过，该修订案规定将超过最低工资25%的定期奖金和超过7%的福利津贴纳入最低工资范畴，即这部分定期奖金和福利津贴被视为固定工资的一部分包含在最低工资范围内。韩国现行的最低工资为时薪7530韩元，按每月209小时工作时间计算，每月的最低工资应为157万韩元。按照《最低工资法》修订案，超过157万韩元的25%和7%，即超过39万韩元的奖金和超过11万韩元的福利津贴将被计入最低工资范畴。例如：某人的月基本工资正好为最低工资157万韩元，奖金按600%计算即每年942万韩元，合每月78.5万韩元，如果按照此修订案来计算，每月奖金78.5万韩元减去最低工资的25%39万韩元，剩余39.5万韩元应包含在最低工资范畴内，此人工资达到196.5万韩元，远高于最低工资标准，由此，如果今后政府再次提高最低工资标准，公司即使不提高其工资，也可能高于最低工资法定要求。



修订《最低工资法》的目的是为了减少最低工资大幅上调给部分业主带来的沉重负担，改善韩国奖金比重过高的不合理薪金制度。奖金较高的职业人群的实际收入很高，但因为基本工资较低，他们有可能在获得高额奖金的同时，受惠于最低工资标准的上调。国会环境劳动委员会和政府认为，《最低工资法》修订案对年收入2500万韩元以下的劳动者无任何影响。但劳动界表示，年收入不到2500万韩元的劳动者只占比三成，大量劳动者将受到该修订案的影响。韩国两大工会民主劳总和韩国劳总强烈反对《最低工资法》修订案，且立场异常强硬。国会劳动委员长因反对该修订案而辞职，正义党要求总统行使否决权否决该修订案，政界弥漫着浓烈的火药味。从目前的形势来看，在法定日期6月29日之前决定2019年最低工资标准似乎是一个难以完成的任务。

