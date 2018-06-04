韩国七人男团防弹少年团的最新专辑《LOVE YOURSELF 转 TEAR》雄踞“公告牌专辑排行榜”（Billboard200）榜首，这是韩国流行音乐专辑首次荣登该排行榜第一位。主打曲《FAKE LOVE》则排名“单曲百强榜”（Hot100）第十名。



美国公告牌5月27日公布了最新榜单排名，防弹少年团5月18日公开的专辑《LOVE YOURSELF 转 TEAR》位居“公告牌专辑排行榜”首位。“公告牌专辑排行榜”是公告牌综合专辑和单曲销量、流媒体累计播放次数等数据排列一周美国最受欢迎专辑名次的主要排行榜。韩国歌手在该排行榜夺魁还属首次，这也是非英语专辑时隔12年首次获此殊荣，且创造了世界音乐（World Music）领域专辑首次登顶该排行榜的新纪录。公告牌将来自欧洲、亚洲、非洲、南美和中东等美国本土以外的所有音乐划分为“世界音乐”，K-POP音乐也被列为“世界音乐”。



美国公告牌5月29日还公布了“热门单曲百强榜”，防弹少年团新曲《FAKE LOVE》排名火速升至第十，这也是2012年PSY的《江南style》在该榜单上连续7周保持第二之后，韩国歌手的最好成绩，令韩流乐坛和防弹歌迷们为之振奋。公告牌“单曲百强榜”网罗所有类型的音乐，根据音源销量、流媒体累计播放次数和电台播放量等数据排名。

防弹少年团于2013年正式出道。他们通过高品质的音乐、富有时代气息的歌词、优秀的舞蹈和极具魅力的舞台风格在全世界掀起了一股“防弹旋风”。不仅如此，他们还极其擅长通过社交媒体和网络自媒体进行沟通。他们的音乐涵盖青春主题，反映年轻一代的烦恼和苦闷，具有跨越国界和人种的强大号召力。此次发表的正规三辑继他们此前发表的6张韩语专辑和1张日语专辑后再次进入“公告牌专辑排行榜”，为他们在世界舞台上的发展打下了坚实基础。有评价说，防弹少年团此次取得的辉煌成就预示着K-POP的光明前景，也是值得学习的典范，尤其是他们打破向海外发展的固有成功模式，尝试通过新媒体线上聚集更多人气并获得成功最具意义。

