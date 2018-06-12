韩国总统文在寅7日任命许益范为“Druking事件”的特别检察官。总统府青瓦台发言人金宜谦在当天的记者会上表示，文在寅总统尊重国会的协议和推荐，因此任命许益范负责调查该事件。期待新任命的特别检察官能够客观、公正地对事件进行调查。



本月4日，在野4党3个交涉团体共同决定向文在寅总统推荐任正赫、许益范律师为“Druking事件”特别检察官候选人。根据《特检法》，大韩律师协会首先推荐4名候选人，在野党通过讨论，指定其中2名最终候选人，总统则需二选一，指定一人为特别检察官。韩国国会于5月21日通过“任命特别检察官调查Druking网络水军回帖操纵舆论案法案”，29日在国务会议上表决通过。



许益范特别检察官是司法研修院13期毕业生，系大邱地方检察厅检察官出身，历任地方检察厅公安部长和刑事部长等职务，包括仁川地方检察厅公安部长、首尔地方检察厅刑事部长、大邱地方检察厅刑事第一部长等职务，于2007年从首尔高等检察厅离职。此后，许益范以律师身份成为大韩商社仲裁院的一名仲裁员，在调节纷争领域获得了专业认可。去年起，他担任法务部下属法务和检察改革委员会委员，对改革问题发声。法务和检察改革委员会主要负责对调查权限等悬而未解的问题提出建议。此外，许益范还担任大韩律师协会法学专门大学院的评价委员长，负责调解对立关系等事务。



特检组由1名特别检察官、3名助理、13名派遣检察官、35名特别调查官以及35名派遣公务员组成。特检组需经过成立调查小组、确保调查处和研究记录等一系列准备工作，然后进入调查阶段。《特检法》规定的准备时限为20天。若“Druking事件”特检组也利用20天进行准备，调查将于6月末起正式开始。调查时间最长为90天。根据规定，基准调查时限为60天，必要时可向文在寅总统申请延长30天。



“Druking事件”是一名前共同民主党党员主导的以“Druking”为网名所进行的操纵网络舆论事件。特检组将调查以“Druking”为网名活动的金某以及有关团体成员非法操纵舆论行为、调查犯罪嫌疑人披露的相关人员违法行为以及非法筹集资金及有关行为等。其中，调查核心为金某及相关团伙是否在去年韩国大选前后操纵舆论、前议员金庆洙是否与该事件有关，若有关联，牵扯程度如何。特检组将兵分两路进行调查。从调查对象来看，特检组首当其冲将调查的是文在寅总统的心腹——前议员金庆洙。分析认为，金庆洙接受特检组传唤在所难免。“Druking”金某上月转交媒体的狱中书信主张，在金庆洙的首肯下利用挂机软件操纵舆论，检方在调查中有“避重就轻”之嫌。也有声音指出，由于青瓦台秘书官宋仁培从金某处收取200万韩元酬谢金，因此不排除对青瓦台人员展开调查的可能。此外，因《特检法》允许调查出现的相关其他事件，因此有关检方和警方缩小调查范围等疑惑也将成为特检组的调查对象。

