韩国将于7月1日起实行规定员工每周最长工作52小时的新制度。虽然大部分声音认为韩国可借此改善“加班文化”，在一定程度上保障员工工作和生活的平衡，但也有部分声音担心该制度或给劳动第一线造成混乱局面。



此前2月27日，韩国国会通过了内容包括将员工每周最长工作时间由68小时缩减至52小时的《劳动基准法》修正案。根据新的规定，虽然法定工作时间依然维持以前的40小时，但加班和休息日上班的时间限制则由28小时缩减至12小时。修正案规定，为减轻给各行业带来的冲击，将按照企业规模分期实行。具体来看，300人以上规模的企业及政府投资或政府控制的企业将从7月1日起缩短劳动者的周最长工作时间；50人至299人规模的企业将从2020年1月1日起施行；5人至49人规模的企业将从2021年7月1日起施行，但30人以下规模的企业可以截至2022年12月31日，要求劳动者每周额外多工作8个小时。此外，未满18周岁的少年劳动者每周最长工作时间由46小时缩减至40小时。若违反法定工作时间，业主将被处以两年以下有期徒刑或1000万韩元以下罚款。



随着新的劳动时间方案获通过，各行业也纷纷摸索多种解决办法。对于大企业来说，最令他们担心的是生产现场出现差池。对此，企业想出的最为有效的对策是提高生产率，为此将引入“弹性工作时间制”。也有企业正计划将工厂转移至海外。而住宿、餐饮、批发零售等行业因缩短周最长工作时间受到的负面影响最大。在最低工资上涨产生的人工费用负担加大的情况下，若缩短劳动时间，反将增加对人力资源的需求。节假日和夜间工作较多的文化内容业也亮起红灯，但由于雇佣规模不大，因此不在下月开始的施行范围内。此外，旅游、制药、食品等行业也对即将到来的缩短工作时间制度表示担忧。新的制度还将对公交线路运营产生负面影响。为此，有关部门正计划实行弹性工作制。另外，缩短工作时间或将导致工资减少。据国会预算处推算，若该制度实行，5人至29人规模的企业员工每月工资将减少32.8万韩元；30人至299人规模的企业员工每月工资将减少39.1万韩元。这些企业的员工为了维持生计，或选择从事第二职业。



另一方面，由于政府发布的缩短工作时间制度是改善长期加班恶习的第一步，因此也备受期待。劳动者将可充分享受休闲时光。同时，缩短工作时间可大幅增加人力资源需求，促进创造新的工作岗位。政府预测，若按照原计划实行该政策，缩短工作时间可创造14-17万个工作岗位。

