韩国第7届全国地方选举13日进行。执政党共同民主党在本届选举中取得了前所未有的胜利。由此，文在寅政府获得了更强劲的国政运营动力，在野党则无力牵制执政党。



地方选举前的多轮民意调查预测，共同民主党将取得地方选举的胜利。本次投票结果与预测一致，并未发生变化。统计结果显示，在全国17个广域团体长竞选中，共同民主党候选人在其中14个地区取得胜利，第一大在野党自由韩国党候选人只在2处获胜，无党籍候选人在1处获胜。其中，共同民主党候选人首次实现首尔、京畿道和仁川等首都地区的全胜。同时，共同民主党候选人还在从未有该党候选人当选广域团体长的釜山、庆尚南道、蔚山3处获胜，倍增惊喜。而自由韩国党候选人在本届地方选举中仅获得了大邱和庆尚北道2处胜利，成为该党遭遇的最大惨败。济州道知事选举中，无党籍候选人元喜龙确定当选。



从基层领导人选举开票情况来看，在韩国226个选区中，共同民主党在150个以上的选区获胜，自由韩国党仅在50多个选区领先，其余选区被民主和平党、无党籍人士占据。尤其是在首尔25个选区中，自由韩国党只在瑞草区取胜，其余24个选区均由共同民主党胜出。



当天，国会议员再选补选投票也同时在全国12个选区进行，自由韩国党仅在1个地区取胜，其余11个地区均归共同民主党所有。



分析认为，韩国前总统朴槿惠被弹劾后，南北韩首脑会谈、美北首脑会谈等半岛和平问题成为伴随整场选举的主旋律。在文在寅总统支持率一直处于较高水平的情况下，和平问题贯穿全国，因此在野党提出的牵制理论和对现政府经济失策的讨伐均未起效。另外，自由韩国党自前总统朴槿惠被弹劾后失去了民心，且在朝野两大党的竞争中，正未来党和民主和平党几无存在感可言，也都促成了此次共同民主党的大胜。



共同民主党通过赢得本届地方选举，不仅加强了中央权力，也收拢和掌握了地方权力，因此文在寅政府确保了构建半岛和平机制以及促进就业政策、提振民生经济等各项工作的更大动力。另外，由于选举挫败，各在野党追责在所难免，自由韩国党洪准杓、正未来党安哲秀面临政治生涯又一次严重危机。预计自由韩国党将陷入改革漩涡，而正未来党和民主和平党也将面临存亡选择，在野党进行改组的可能性变大。也有部分人士担心，此次选举后带来的权力集中局面可能导致政治失衡。

