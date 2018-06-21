北韩国务委员长金正恩与美国总统特朗普12日在新加坡举行了举世瞩目的首脑会谈并签署了包括无核化等4项协议在内的联合声明。经济界期待“世纪谈判”成为提振半岛经济的利好信号。经济界主要团体12日纷纷发表评论，表达了上述期许。尤其是入驻开城工业园区的企业们对园区的早日重启充满期待。



虽然特朗普与金正恩未在联合声明中提及经济合作，但由于双方对无核化及保障北韩体制安全达成了协议，因此一旦进入付诸实践的阶段，就可顺理成章地解除对北韩的经济制裁，加强经济合作。联合声明中，双方仅确认了无核化的目标，因此无核化的具体措施和时间将在未来的后续协商中进行讨论，即无核化措施和与之相关的补偿等议题从现在起进入协商阶段。



对此，大韩商工会议所、韩国经营者总会、全国经济人联合会、韩国贸易协会等经济组织均表示欢迎和期待。大韩商工会议所表示，经济界愿为南北韩关系改善扮演重要角色并进行合作。大韩商工会议所将竭尽全力，为实现南北新经济合作做好万全的准备。全国经营者总会表示，我们将构建半岛永久和平框架，除促进南北韩经济交流外，还将积极促进北韩与美国、东北亚国家间的经济交流与合作，为整个环太平洋经济战略注入活力。受益于半岛地缘政治风险减少等利好因素，韩国企业信誉也有所提高，将改善国内消费和投资心理，对促进经济增长起到积极作用。全国经济人联合会评论称，半岛将于不久的将来开启和平、繁荣与相互尊重的“无畏的希望时代”，因此为了让后续措施得以实现，全国经济人联合会将发挥积极作用。同时，韩国企业界也对半岛紧张局势得到缓解可能带来的经济发展表达了期待。在当前韩国经济陷入不振的情况下，半岛保持和平与稳定的状态有利于提振本国经济。此外，还可以减少外国投资者对韩国股市的不信任，有效吸引外资。



另外，因此前北韩进行核试验和试射导弹，韩国政府于2016年2月宣布关闭开城工业园区，对北韩实施经济制裁。但本次美北首脑会谈的成功举行引发了相关企业对园区重启的期待。有专家表示，若半岛实现无核化，不仅以开城工业园区为中心的南北韩经济合作将重启，对北韩市场投资的大门也将敞开。但也有观点认为，由于北韩存在较多变数，因此仍要谨慎行事。也有声音指出，韩国政府虽将与北韩进行经济合作，但从当前北韩的产业水平来看，与韩国企业共同发展仍存在诸多困难，因此应警惕不切实际的期待。

