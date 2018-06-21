12日，美国总统特朗普与北韩国务委员长金正恩在“狮城”新加坡圣淘沙岛的嘉佩乐酒店举行了历史性首脑会谈，并签署了包括无核化等4个内容在内的联合声明。至此，美北打破约70年的敌对关系，迈出了构建信赖关系的第一步。韩半岛的冷战局面也开始破冰，走向构筑和平机制的道路。



金正恩与特朗普10日先后抵达新加坡。在结束会谈最后准备工作后，两国首脑于当地时间12日上午9时许坐到谈判桌前，“世纪谈判”正式开始。本次会谈由单独会谈、扩大会谈和工作午餐组成。特朗普与金正恩于下午1时41分签署了联合声明。特朗普下午4时许举行记者会并对外发布联合声明的相关内容。当晚，两国首脑踏上回国之路，极具历史意义的美北首次首脑会谈圆满落幕。



从联合声明的内容来看，包括北韩与美国推进两国关系正常化、保障半岛和平机制、北韩完全无核化以及北韩归还韩战阵亡美军遗骸4项协议。至此，双方就北韩完全无核化承诺以及美国为北韩提供安全保障达成一致。但声明中未包含美国政府一直呼吁的“完全、可验证、不可逆转的无核化（CVID）”内容。特朗普在记者会上表示，金正恩承诺关闭导弹发动机试验场，北韩弃核问题将通过两国后续协商进行讨论。另外，两位首脑为履行本次会谈结果，决定尽快举行美国国务卿蓬佩奥与北韩高层之间的后续协商。在此过程中，北韩的具体弃核时间表、方法、范围和验证方式等将成最大难题。特朗普还在记者会上表示，在北韩与美国展开对话期间，将停止韩美联合军演。另外，金正恩接受了访问美国白宫的邀请，特朗普本人也将选择适当时机访问平壤。



美北首脑会谈的成功举行让全世界最后一处冷战之地——韩半岛踏上结束冷战局面的征程。但本次首脑会谈被指仍有许多不足之处。特朗普与金正恩签署的联合声明不仅未将CVID包括在内，无核化的具体措施和时间也未列其中，仅模糊地确认了完全无核化的目标，因此有声音担忧，双方在后续协商中或因弃核细节陷入困境。即便如此，从70年来处于敌对关系的北韩与美国建立全新关系以及两国首脑聚首等方面考虑，本次首脑会谈仍具重要意义。特朗普认为，美北首脑会谈并不会仅举行一次，而是将其形容为一个过程（Process），即虽留有悬而未解的议题，但在大框架下设定方向，两国可继续按照该方向进行谈判。有专家指出，北韩与美国将加快发布终战宣言、构建和平机制的步伐，而韩国在其中扮演着重要角色。

