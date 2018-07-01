韩国总统府青瓦台20日举行例行记者会，发言人金宜谦表示，总统文在寅已下令掌握也门难民相关情况。



近来，随着进入济州岛的也门难民申请者激增，导致各种谣言四起等社会问题凸显，通过青瓦台请愿网联名要求政府拒绝接收难民的韩国民众已超过20万。



据济州道出入境外国人厅发布的数据，今年1-5月，济州岛接收申请避难的外国人为948人，规模是去年全年（312人）的三倍多。截至本月15日，济州接收也门难民561人，其中申请难民身份的也门人为549人。从男女比例来看，91%为男性，共504人，女性为45人。导致大量也门难民涌入济州的原因是当地施行的免签政策。



从2015年3月起，也门胡塞武装叛军与得到沙特盟军支援的政府军展开内战，导致1万多名民众死亡，200多万也门人背井离乡成为难民。这些难民中，一部分逃到了可免签滞留90天的马来西亚。在免签期限结束后，又来到享受免签入境的韩国济州岛。有谣言称，政府为应对济州岛也门难民申请者激增，决定向难民每月提供138万韩元补贴。更有韩国民众认为这些也门难民实为“假难民”。也有谣言称政府为难民提供住处并帮助他们寻找工作。从政府发布的官方消息来看，除帮助也门难民就业外，其余均为虚假信息。此外，本月13日上传至青瓦台的请愿仅过去5天，要求政府拒绝接收难民的民众就突破20万。因此文在寅作出了掌握也门难民相关情况的工作指示。政府表示，济州岛虽属于免签入境地区，但部分国家公民恶意利用免签入境的可能性依然存在。鉴于此，本月1日起也门也被列入其中，今后也门难民无法免签入境济州岛。



难民人权中心发布数据显示，韩国政府自1993年起施行难民制度以来的25年间，共有3万8168名外国人在韩国申请难民身份，仅有825人得到政府认可，占比为2%。因此，难民支援团体、人权团体等认为韩国对难民的政策十分苛刻。该人权中心还表示，难民的申请过程困难重重。以去年为例，在韩申请难民的外国人为9942人，而负责处理该事务的公务员仅为38人。同时，申请难民身份耗时许久，平均7个月才能接到首轮审查结果。审查过程中也存在缺少向外国人说明条款、翻译等配套服务。有评价称，也门难民问题考验着韩国难民政策。入韩也门难民激增，济州岛虽提供了部分支援，但所有措施仅为权宜之计。因此专家指出，韩国政府应以本次难民事件为契机，重新商讨韩国的难民政策。

