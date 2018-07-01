韩国政府决定为7月1日起实施的缩短工作时间制导入6个月的过渡期。在这段时期内，适用对象即便违规，也不会受到处罚。政府本次做出该决定反映了部分企业需要时间进行充分调整的诉求。



执政党共同民主党、政府及青瓦台商定为定于下月1日起施行的周最长52小时工作制设置6个月的过渡期。雇佣劳动部表示，将以党政青达成的共识为基础，重点放在缩短工作时间的指导和监督上，实现相关制度软着陆。在过渡期内，即便劳动监管部门在督查过程中认定相关企业违反了政府规定，仍将免予处罚。这是因为部分企业为消除长时间工作诱因，需要时间采取交替轮班制、扩充人力等措施。根据现行劳动部劳动监管部门规定，对违规企业，监管人员可向负责人给予7天的整改期，并可根据从业者需求再延长7天。也就是说，政府将原本仅有14天的整改期大幅延长至6个月。若企业在过渡期内未能履行政府规定，劳动监管人员将不予追究。过渡期之后，监管人员将视未履行规定行为为犯罪行为并进行调查，且对负责人处以两年以下有期徒刑或2000万韩元以下罚款。施行上述措施的宗旨是落实政府制定的每周最长工作52小时制度。



缩短工作时间指将工作时间由每周最长68小时缩减至52小时。包含上述内容的《劳动基准法》修正案于2月27日在韩国国会获通过。根据修正案，虽然法定工作时间依然维持以前的40小时，但加班和休息日上班的时间限制则由28小时缩减至12小时。根据规定，300人以上规模的企业及政府投资或政府控制的企业将从7月1日起缩短劳动者的工作时间。少于300人的企业则分步施行相关政策。然而，有观点认为，除了缩短工作时间外，更应该改变工作方式、企业文化等复杂问题。劳动界还有部分声音指出，长时间的过渡期将使缩短工作时间变得毫无意义，并指责劳动部提出的这种模糊政策将成为诱发矛盾的导火线。

