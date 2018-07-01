北韩国务委员会委员长金正恩本月19日至20日对中国进行了国事访问，与中国国家主席习近平举行会晤，展现了两国紧密的关系。这是金正恩在新加坡结束与美国总统特朗普的首脑会谈后时隔一周访问中国，也是他近三个月来第三次对中国进行访问。韩国总统府青瓦台评价称，北韩与中国领导人的会晤将为韩半岛实现无核化起到积极作用。



19日下午，北韩国务委员长金正恩在北京人民大会堂同中国国家主席习近平举行了第三次首脑会谈。20日，两位首脑在钓鱼台再度会晤，强调加强北中关系。在钓鱼台的会晤以金正恩携夫人李雪主同习近平夫妇共进午餐的方式进行。习近平强调，金正恩委员长百日内三度来中国同我举行会晤，双方共同开创了高层交往的新历史。我们很高兴地看到，两国友好合作关系焕发出新的生机活力。习近平表示，在两国和有关各方共同努力下，韩半岛和东北亚地区一定会迎来和平、稳定、发展、繁荣的美好前景。中方愿同北韩互学互鉴、团结合作，共同开创两国社会主义事业更加美好的未来。金正恩指出，将同中国一道，全力将两国关系推上新的水平，为维护世界、地区和平与稳定发挥应有的作用。至此，北韩与中国已超越单纯恢复两国关系，而成为紧密合作的伙伴。



金正恩曾于3月25日至28日对中国进行访问，与习近平举行首次会晤。当时正值南北韩首脑会谈举行前夕。此前，因中国加入国际社会对北韩制裁队伍，北中关系陷入谷底。随着金正恩访问中国，两国关系快速回暖。仅过了40天，金正恩再度访问中国与习近平会晤。当时正值美北首脑会谈举行前夕，金正恩与习近平见面或为得到中国方面的大力支持。在美北首脑会谈举行后一周，金正恩再度出访中国，与习近平会晤。对北韩来说，在即将开始的无核化协商前需要坚实的后盾，作为唯一同盟国的中国为最佳选择。同时，中国也可通过与北韩的合作，对半岛局势的变化起到主导作用。因此双方在此观点上保持一致。金正恩本次访问中国，目的在于向习近平介绍北韩与美国首脑会谈取得的成果，共同商讨应对方案。



分析认为，北韩内阁总理朴凤柱随金正恩一同出访中国，不排除随着两国经济合作持续开展，中国解除对北制裁的可能。



在北韩无核化和构建半岛和平机制的过程中，中国能否起到核心作用，备受瞩目。本次中国行被外界视为金正恩式的“均衡外交”，未来金正恩的外交动向也将成为各界关注的焦点。

