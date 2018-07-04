三星电子与苹果针对智能手机设计专利侵犯与否的法律纠纷历时7年终于宣告结束。



据路透社、彭博社等外媒27日报道，美国加州地方法院公布的一份文件显示，三星与苹果就数年来的专利纠纷达成和解，但具体条款尚未披露。多年来审理该纠纷的法官露西·科赫（Lucy Koh）也证实，三星和苹果已通知其本人，双方达成和解。美国IT网站CNET更披露，三星和苹果撤回了所有诉讼，并对禁止双方未来提出相同诉讼达成共识。另一家IT网站The Verge也报道了这一消息，称两大智能手机巨头的专利纠纷终于画上句号，但并未公开具体条款。



三星电子和苹果的专利纠纷始于2011年，至今历时7年。当时，苹果方面认为，三星智能手机侵犯了iPhone和平板电脑专利，包括正面的黑色屏幕面板、背面、主界面的应用程序布局三项专利。苹果方面强调，三星旗下侵犯苹果专利的智能手机销售额达23亿美元，并创造了10亿美元的利润。三星电子对此反驳称，应从部分零部件着手计算赔偿标准，而不是所有产品。起初，苹果要求三星电子赔偿10亿美元，但在一审判决中决定赔偿款项为9.3亿美元。事情并未就此结束，一系列上诉将这一纠纷推至美国最高法院。法院认为，该赔偿款项计算有误，勒令地方法院重审。此后，为重新计算补偿款项，三星电子和苹果展开拉锯战。上月，加州地方法院陪审团重新审理此案并达成一致裁决，将赔偿款项改为5.39亿美元。其中，5.33亿美元是因为认定三星电子侵犯苹果三项设计专利，而530万美元则是因为认定其侵犯了苹果的两项实用专利。此前2015年，三星电子宣布同意向苹果支付5.48亿美元的专利侵权赔偿，其中设计专利的赔偿款项约3.9亿美元，因此根据陪审团的裁决，三星电子应再支付约1.4亿美元的赔偿。



IT媒体纷纷预测，由于双方尚未公布具体的协议条款，因此很难预测实际赔偿款项。目前，尚不清楚三星电子和苹果达成协议的背景。有分析认为，双方多年来因专利展开的拉锯战进入僵持阶段成为两家企业达成共识的主要原因。苹果方面表示：“一直以来，我们不断制造创新产品，并满足顾客需求。这超出了金钱以外的价值。”也就是说，苹果在某种程度上得到了应有的地位。另外，三星电子方面虽然一直缄口不言，却展现出了摆脱官司束缚的轻松氛围。

