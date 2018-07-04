韩国时间27日晚，2018俄罗斯世界杯F组最后一轮小组赛展开激战，韩国队最终以2比0打败了世界排名第一的德国队，赢得胜利。但在同一时间进行的墨西哥对阵瑞典队的比赛中，瑞典队以3比0战胜墨西哥队，因此韩国和德国均在小组赛中淘汰。



韩国队在前两轮小组赛中分别败给了瑞典队和墨西哥队，若第三轮小组赛再度输给德国队，那么韩国排名不仅将在亚洲参赛国中垫底，还将在本届世界杯所有参赛国中处于下游，因此韩国队希望借本场比赛恢复名誉。此前，申台龙教练率领的韩国队在与瑞典队的比赛中，0比1败给瑞典队，受到韩国球迷们的抨击。在韩国队与墨西哥队的第二轮比赛中，虽然下半场加时环节韩国队球员孙兴慜带球内切兜射，成功扳回一球，但韩国队最终仍以1比2不敌墨西哥队。在27日F组第三轮小组赛前，各预测认为韩国队战胜德国队的可能性较小，但若以两个净胜球击败德国队，则可根据其他球队的比赛结果进军16强。虽有机构将韩国队战胜德国队的几率比喻为仅有1%，但最终韩国队仍创造了“1%的奇迹”。相反，在第一轮小组赛中输给墨西哥队的德国队需战胜韩国队才可挺进16强。与预想的一样，比赛中，德国队向韩国队发起猛攻，但韩国选手并未退缩，与德国队展开正面交锋，尤其是近来人气高涨的守门员赵贤佑以惊人的防守技术守住了自家球门。在激烈的上半场比赛中，韩国队与德国队0比0踢平，引发球迷们对下半场比赛的期待。比赛进入下半场第48分钟，韩国选手孙兴慜开角球，金英权门前将球打进，韩国1比0领先。3分钟后，德国守门员诺伊尔前场被断球，韩国队获得最佳破门机会，孙兴慜前场推射空门得手，韩国队最终以2比0赢得胜利，排名小组第三，德国队小组排名垫底，瑞典队和墨西哥队分别以小组第一和第二的成绩挺进16强。虽然韩国队最终也被淘汰出局，但也因这场比赛打败劲敌德国队而恢复了名誉，并成功摆脱被动状态，在世界舞台上展现了“太极战士”的英姿。



但韩国队初期表现仍然暴露出无战略、传球和突破能力未及世界水平等问题。专家指出，韩国队应从行政层面开始，对技术开发、培养运动员等所有方面进行检讨和创新，为挑战4年后的下届世界杯做足充分准备。

