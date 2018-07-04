南北韩共同决定对京义线和东海线铁路南北连接区段进行联合考察，以制定促进北韩铁路现代化设计、施工方法等具体对策。这是南北韩2007年末对北韩铁路进行调查后，双方时隔十余年再度商讨交通线路事宜。



南北韩铁路合作小组会谈26日在板门店举行，当天发表了包含上述内容的联合公报。联合公报指出，为提升东海线和京义线铁路的现代化程度，将组成联合调研团。同时，对京义线北韩区段开展实地考察。根据日程，南北韩将于7月中旬对京义线和东海线铁路连接区段进行实地考察。京义线连接区段从韩国汶山至北韩开城，东海线连接区段则由韩国猪津至北韩金刚山。随后，双方将于7月24日对开城至新义州的京义线北韩区段开展实地考察。考察结束后将前往东海线北韩区段金刚山至豆满江开展调查。南北韩还在联合公报中称，将实现北韩铁路的“高水平现代化”。目前，北韩铁路老化程度十分严重，列车行驶速度不足每小时40公里，因此公报中的“高水平现代化”指为北韩列车提速和提升安全性。双方还表示，将基于调研结果，积极推进火车站周边施工、开通通信信号灯等必要的后续措施，并根据调研进度，早日举行动工仪式。“动工仪式”不仅预示着相关事业正式开展，更是双方推进共同事业的声明。



京义线是连接韩国首尔和北韩新义州的铁路，目前韩国正在运营首尔至釜山的京釜线，若京义线与京釜线打通，将成为纵贯韩半岛的铁路。同时，该铁路也可通过辽宁省丹东市与中国横贯铁路（TCR）相连。东海线是从韩国釜山出发至北韩罗先，沿半岛东海岸兴建的铁路，北上可延伸至俄罗斯哈桑。这里与西伯利亚横贯铁路（TSR）连接，可贯通欧亚大陆。若途经中国图们，则可与中国东北地区的横贯铁路（TMR）对接。目前，东海线韩方江陵至猪津的104公里区间处于切断状态，未来将通过铁路连接工程进行修复。



各界普遍评价南北韩本次提出了具体的铁路合作计划，最主要的原因是南北韩制定了首先对京义线和东海线铁路连接区段进行检查，随后再对这两条铁路北韩一侧所有区段进行实地考察等极具现实意义的方案。实地考察是对北韩铁路进行改造升级、实现现代化的前提。分析认为，南北韩在铁路合作方面取得快速进展仍存在一定难度，将视国际局势逐步推进，即国际社会解除对北韩制裁为先决条件。也有分析认为，南北韩铁路合作的实际进展取决于北韩履行无核化措施的程度。

